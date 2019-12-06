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Украина

Не менее десяти снарядов: боевики на Донбассе обстреляли Марьинку (фото)

11:40 6 декабря 2019 93
Взрыв
Инф. «ФАКТОВ»

Утром в пятницу, 6 декабря, боевики на Донбассе обстреляли Марьинку. Ранее сообщалось об обстрелах позиций ВСУ под Широкино, Новолуганского и Луганского, которые украинские бойцы подавили ответным огнем.

Об обстрелах Марьинки на своем Telegram-канале сообщает журналист Андрей Цаплиенко. «Сепары обстреляли утром Марьинку. Элеватор. Свидетели говорят, что было не менее десятка снарядов или артиллерийских мин. Люди в шоке: «Давно такого не было», — сообщает журналист.

Тем временем в командовании Объединенными силами сообщали, что с начала суток боевики дважды обстреляли позиции ВСУ в районе Авдеевки. «Сначала противник провел мощный обстрел из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм. Зафиксировано 23 взрыва. Во втором случае противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Потерь с нашей стороны нет», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Станице Луганской (Луганская область), где недавно открыли новый мост через реку Сиверский Донец, боевики под видом «наблюдателей» находятся на территории, подконтрольной правительству Украины — «ползучая оккупация» продвинулась вглубь контролируемой правительством территории на 100 метров.

Фото из Telegram Андрея Цаплиенко.

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