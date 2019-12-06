Как не платить за холодные батареи: принято важное решение

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С началом отопительного сезона далеко не во всех домах и квартирах стало тепло. К сожалению, несмотря на высокую стоимость, качество жилищно-коммунальных услуг вообще и отопления в частности остается серьезной проблемой. Вступление в силу нового Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» пока не сильно изменило ситуацию. По-прежнему не только отдельные дома или микрорайоны, но и целые города остаются без отопления. А там, где тепло таки подают в дома, его явно не хватает для обогрева всех квартир, и люди вынуждены спать в одежде. Однако, оказывается, украинцы теперь имеют полное право не платить за тепло, горячую воду или другие жилищно-коммунальные услуги, если их качество не соответствует установленным стандартам.

«Если температура в квартире опускается до 12 градусов или ниже, то человек вовсе не обязан платить за такую некачественную услугу»

В новом законе о жилищно-коммунальных услугах четко указаны параметры предоставляемых услуг, и в случае их несоблюдения поставщиками люди имеют право потребовать перерасчет. Порядок выставления претензий к коммунальщикам прописан в специальном правительственном постановлении, а также утверждена единая форма акта-претензии.

В течение отопительного сезона температура в квартире должна быть не ниже 18 градусов, а в угловых квартирах — не меньше 20 градусов. Если же на градуснике температура ниже этих показателей, потребитель имеет право на снижение стоимости отопления. За каждый градус ниже установленной нормы тариф на отопление уменьшается на 5%. Если же температура в квартире опускается до 12 градусов или ниже, то человек вовсе не обязан платить за такую некачественную услугу.

Похожий порядок и с горячим водоснабжением. По нормам, температура горячей воды, поступающей в квартиру, допускается в пределах от 50 до 75 градусов. Если же температура воды ниже, то тариф рассчитывается по следующей схеме:

* при температуре воды от 45 до 49 градусов платится 90% от тарифа; * при температуре воды от 40 до 44 градусов — 70% от тарифа; * при температуре 40 градусов или ниже вода считается холодной и оплачивается по соответствующему тарифу.

Также снижение оплаты предусмотрено в случае прерывания подачи как горячей, так и холодной воды на срок больше прописанного нормами времени. По закону допускается, что при круглосуточном водоснабжении в доме вода отключается не более чем на 6 часов в сутки или не более чем на 30% времени, если вода подается по специальному графику. Таких перерывов должно быть не более двух в месяц. Если перерывы больше, то плата уменьшается на 3,3% за каждый день отсутствия услуги.

«В новом порядке четко указано время, когда поставщик обязан проводить контрольные замеры, например, температуры воды в кране»

«Новый порядок проведения проверок касается таких сфер коммунальных услуг, как горячее и холодное водоснабжение, канализация, отопление, вывоз мусора и управление жилым фондом, — сообщил «ФАКТАМ» эксперт в сфере жилищно-коммунальных услуг, исполнительный директор Украинского института анализа и менеджмента политики кандидат юридических наук Андрей Никончук. — В последнее понятие включаются: содержание домов, придомовых территорий и сама услуга по управлению. То есть управляющий занимается услугами по содержанию дома и придомовой территории, а также является посредником между поставщиками услуг и потребителями, то есть жильцами дома. Хочу отметить, что ни электроснабжения, ни газоснабжения это постановление не касается, так как эти услуги предоставляются потребителям по прямым договорам.

В первую очередь человек, недовольный холодной батареей или отсутствием горячей годы, должен написать заявление управляющему или поставщику услуги, чтобы его представитель пришел и составил акт-претензию о нарушении, после чего можно настаивать на проведении перерасчета за недополученную услугу. Кроме того, в новом порядке четко указано время, когда поставщик обязан проводить контрольные замеры, например, температуры воды в кране. С 7 до 9 часов утра либо с 19 до 22 часов вечера. То есть в периоды максимального потребления и нагрузки на систему. Раньше такой нормы не было, что позволяло поставщикам манипулировать.

Ваше заявление должно быть зарегистрировано поставщиком, и он обязан отреагировать в течение суток. Если представитель пришел и составил акт-претензию, как положено, в двух экземплярах, но содержание документа вас не устраивает, его можно оспорить в административном порядке.

Если же вы подали заявление, а представитель поставщика не явился, то можете самостоятельно составить акт-претензию в той форме, которая утверждена данным постановлением. Вы должны сделать в присутствии свидетелей контрольные замеры температуры, занести их в акт и указать дату и время составления документа. Акт, подписанный вами и еще двумя свидетелями, нужно отправить поставщику рекомендованным письмом. После получения письма поставщик обязан принять и зарегистрировать этот документ. Если поставщик в течение пяти рабочих дней после получения акта не отреагирует на претензию, этим он фактически признает правоту потребителя. Соответственно, должен устранить нарушения и провести перерасчет. Если это не сделано, человек вправе обратиться в суд", — сказал Никончук.

Стоит отметить, что люди имеют право требовать перерасчета не только в случае некачественной подачи тепла или горячей воды, но и при ненадлежащем предоставлении услуг по содержанию домов и придомовых территорий. В эту категорию входят 17 различных услуг, среди которых: уборка лестничных клеток, освещение, работа лифтов, полив клумб и газонов, вывоз мусора и прочее. Если какая-либо услуга не предоставляется или предоставляется не в полном объеме, жильцы имеют право за нее или не платить вовсе, или требовать частичного снижения стоимости. Порядок компенсаций стоимости услуг по управлению многоквартирным домом указан в соответствующем постановлении правительства.

«В этом постановлении речь идет об управлении многоквартирным домом. Это не коммунальная, а жилищная услуга, — отметил Андрей Никончук. - Перерасчет за некачественные жилищные услуги также проводится путем подписания акта-претензии, проще говоря, жалобы.

Этот акт составляет и подписывает один из совладельцев многоквартирного дома. Свои подписи под документом должны поставить еще минимум двое совладельцев. Затем акт передается управляющему. Если он реагирует на выдвинутую претензию и мотивированно ее оспаривает, а потребитель с такими аргументами не соглашается, то спор решается в судебном порядке. Если же управляющий не дает никакого ответа на акт-претензию, то считается, что он его принял и признал свою вину", — отметил эксперт.

Напомним, что Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ подготовило для рассмотрения парламентом проект закона, в котором предлагается создать Государственную жилищно-коммунальную инспекцию. Согласно законопроекту, инспекция станет центральным органом исполнительной власти и должна контролировать поставщиков коммунальных услуг, а также следить, чтобы и потребители, и поставщики услуг, соблюдали требования законов и заключенных между ними договоров об обслуживании. Таким образом, украинцы смогут пожаловаться в инспекцию на отсутствие горячей воды, холодные батареи, завышенные и необоснованные тарифы.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ

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