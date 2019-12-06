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Украина

В Харькове задержали "вора в законе" из России: в сети показали его фото

12:12 6 декабря 2019 53
«Вор в законе» «Миндия Гальский»
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове полиция задержала очередного «вора в законе», прибывшего на территорию Украины для влияния на криминалитет — гражданина России «Миндию Гальского». Ранее в Раде был зарегистрирован законопроект, предусматривающий привлечение к ответственности «воров в законе».

«Миндия Гальский» прибыл в Харьков из Российской Федерации и планировал восстановить свое влияние и определиться по направлениям будущей деятельности. Мужчина поддерживал тесные отношения с другими криминальными авторитетами и был так называемым «крестным отцом» «Тенго Гальского (Питерского)», — сообщают в МВД Украины.

По информации правоохранителей, задержанный получил статус «вора в законе» в 2013 году в Санкт-Петербурге. После проведения всех необходимых процедур сотрудники миграционной службы будут обращаться в суд с ходатайством о принудительном выдворения за пределы Украины «Миндии Гальского» с запретом въезда на территорию нашей страны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», только за ноябрь 2019 года полиции удалось задержать в Украине трех влиятельных уголовных авторитетов — так называемых «воров в законе».

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