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Происшествия

В Киеве заметили масштабный пожар (фото, видео)

12:31 6 декабря 2019 263
Пожар на «Каштане»
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве, напротив автостанции «Дачная» замечен пожар — что-то горит, похоже, на территории швейной фабрики «Каштан». Ранее в столице горел дом в элитном жилом квартале «Новопечерские липки».

Фото с места ЧП у «Дачной» в сеть выложил на своей страничке в соцсетях народный депутат Украины восьмого созыва Геннадий Кривошея. «Что-то сильно горит в Киеве на территории „Каштана“ на „Дачной“. Судя по всему, складские помещения с тканями», — пишет Геннадий Кривошея.

Тем временем «Киев Оперативный» разместил видео с места ЧП, где уже работают пожарные.

Разместили видео и в группе «Борщаговка».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пожар возник в одном из столичных мини-отелей, что на 15 км Житомирского шоссе в Святошинском районе. Огонь перебросился с котельной на крышу здания.

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