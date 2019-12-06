Украина

Зеленский перед встречей с Путиным поехал на Донбасс: видео встречи с военными

В пятницу, 6 декабря, президент Украины Владимир Зеленский совершил визит на Донбасс, где поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных сил Украины. Трансляцию провел Офис президента.

Владимир Зеленский обратился к воинам с поздравительной речью и заявил, что именно сильная армия позволяет вести успешные переговоры о мире. Президент также пообещал, что и после того, как наступит мир, руководство будет делать все возможное для развития Вооруженных сил и укрепления обороноспособности.

Президент почти минутой молчания почтил память героев, погибших за свободу Украины. Затем он вручил награды военнослужащим.

Ранее сообщалось, что в честь Днем Вооруженных сил Украины артисты, музыканты, спортсмены и волонтеры записали яркий видеоклип, которым поздравили украинских военных с праздником.

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