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"Спасибо за доблесть и отвагу": Зеленский поздравил военнослужащих с Днем ВСУ (видео)
В пятницу, 6 декабря, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении поздравил военнослужащих с Днем ВСУ.
Поблагодарив всех, кто защищает Украину на суше, море и в воздухе, за мирные города и села, Зеленский добавил: «Мы все помним, как сложно было пять лет назад. У армии много чего не было, но мы выстояли. Ведь у нас было главное — воля и непобедимый дух».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в честь праздника известные украинцы — артисты, музыканты, спортсмены и волонтеры — поздравили украинских военных, записав ярким видеоклипом.
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