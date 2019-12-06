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Украина

Истребители сопровождают новую украинскую ракету "Нептун": в сеть попало впечатляющее видео

14:32 6 декабря 2019 392
Су сопровождает ракету «Нептун»
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили уникальные кадры с летных испытаний новой ракеты «Нептун», которую сопровождает военная авиация.

Эти кадры представлены в программе SecurityTalks, гостем которой был генеральный конструктор — генеральный директор ГосККБ «Луч» Олег Коростелев.

На видео — с 9:37

Создатель новых украинских ПТУР «Скиф» и «Корсар», а также высокоточных ракет «Ольха» и «Нептун» рассказал о разработках конструкторского бюро и созданной в Украине школе высокоточного оружия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Олег Коростылев заявлял, что завершение всех этапов испытаний нового ракетного комплекса «Нептун» запланировано на первый квартал 2020 года.

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