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Истребители сопровождают новую украинскую ракету "Нептун": в сеть попало впечатляющее видео
В сеть выложили уникальные кадры с летных испытаний новой ракеты «Нептун», которую сопровождает военная авиация.
Эти кадры представлены в программе SecurityTalks, гостем которой был генеральный конструктор — генеральный директор ГосККБ «Луч» Олег Коростелев.
Супровід пари Су-27УБ ракети РК «Нептун»— MilitaryAviationInUa (@Ukraine_AF) December 6, 2019
Джерело: Security Talks on YouTube pic.twitter.com/pzxrKiRA9p
На видео — с 9:37
Создатель новых украинских ПТУР «Скиф» и «Корсар», а также высокоточных ракет «Ольха» и «Нептун» рассказал о разработках конструкторского бюро и созданной в Украине школе высокоточного оружия.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Олег Коростылев заявлял, что завершение всех этапов испытаний нового ракетного комплекса «Нептун» запланировано на первый квартал 2020 года.
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