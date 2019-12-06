Сенсация: Киевская митрополия никогда не передавалась Московскому патриархату

История современности

Как это было

Одним из главных авторов мифа о том, что в 1686 году Вселенский патриарх Дионисий IV Муселим передал права на Киевскую митрополию Московскому патриархату, является известный российский историк XIX века академик Сергей Соловьев. В «Истории России с древних времен» он представил дело так, что гетман Левобережной Украины Иван Самойлович, видимо, стремясь угодить царевне Софье (она тогда правила Московией в качестве регентши своих малолетних братьев Ивана и Петра), предложил ходатайствовать перед Дионисием IV о передаче Киевской митрополии под власть Московского патриархата. Это аргументировалось тем, что духовным лицам добираться из Киева в Константинополь далеко и опасно, а в Москву — ближе и проще. Царевна дала согласие. Отправлявшемуся в Константинополь посольству под руководством подьячего Никиты Алексеева и дипломата Ивана Лисицы были даны соответствующие поручения. Вселенский патриарх якобы удовлетворил ходатайство Московии, получив за это подарок или взятку — 200 червонцев и 120 соболиных шкурок. Синод Вселенской патриархии осудил поступок Дионисия IV и сместил его с должности. Но решение о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату отменено не было. Что же касается гетмана Ивана Самойловича, то за свою инициативу он получил в награду от царевны Софьи дорогую карету и шестерку отборных лошадей. Такая интерпретация событий, преподнесенная Соловьевым, воспринималась несколькими поколениями ученых как совершенно достоверная. Однако недавно российская исследовательница христианского Востока кандидат исторических наук Вера Ченцова сделала сенсационную находку: обнаружила и опубликовала старинные документы (копии синодального решения и разъяснение к нему), которые неопровержимо свидетельствуют о том, что на самом деле передачи Киевской митрополии Московскому патриархату не было. Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в 2018 году Вселенский патриархат предоставил Томос об автокефалии Православной церкви Украины, что вызвало очень резкую реакцию в России.

«Если бы Дионисий IV передал Киевскую митрополию Москве, то это было бы зафиксировано в турецких документах. Но в них об этом нет ни слова»

— Из найденных историком Верой Ченцовой копий оригинальных синодальных грамот, созданных на греческом языке, следует, что в 1686 году Московская патриархия временно получила право рукоположения митрополитов Киевских, — говорит украинский востоковед и переводчик кандидат филологических наук, докторант Стамбульского университета Олесь Кульчинский. Корреспонденты «ФАКТОВ» встретились с ним после публичной лекции, с которой он выступил в Национальном заповеднике «София Киевская». — О передаче Киевской митрополии Московскому патриархату там ничего не сказано. Сами оригиналы этих греческих документов не сохранились.

Важно подчеркнуть, что во Вселенской патриархии никогда не признавали оккупацию Киевской митрополии Московским патриархатом. Так что когда в прошлом году Вселенский патриарх Варфоломей I принимал решение о предоставлении Православной церкви Украины Томоса об автокефалии, он исходил из того, что Киевская митрополия является канонической территорией Вселенского патриархата.

Я продолжительное время работаю в архивах Стамбула, и благодаря турецким коллегам и Вере Ченцовой удалось найти четыре турецких документа, которые относятся к истории с московским посольством, приезжавшим в столицу Порты в 1686 году. Из них следует, что целью посольства была не передача Московскому патриархату Киевской митрополии, а переговоры по ряду других вопросов.

«Во Вселенской патриархии никогда не признавали оккупацию Киевской митрополии Московским патриархатом», — говорит Олесь Кульчинский

— Что это за документы?

— Прежде всего, уникальная старинная хроника «История Силагдара», которая, всеми забытая, благополучно пролежала в архиве несколько столетий. Нужно понимать, что она является ценнейшим источником для изучения истории не только Турции, но и нашей страны, поскольку в ней есть сведения об Украине. Ее написал один из приближенных султана Мехмеда IV по имени Силагдар. Другой исторический источник — один из так называемых реестров жалоб. Это записи, которые вели секретари Государственного совета Порты. В этих грамотах они записывали приказы султана, которые тот отдавал по итогам рассмотрения различных жалоб. До наших дней дошел реестр жалоб, охватывающий период с конца апреля до конца октября 1686 года. Визит в Стамбул посольства во главе с Никитой Алексеевым и Иваном Лисицей состоялся в этот промежуток времени. В реестре жалоб подробно описаны дела, которые посольство решало с властями Порты. Там нет ни слова о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату.

Из этих документов следует, что турки, по сути, ничего не дали посольству Никиты Алексеева и Ивана Лисицы. Да, султан согласился передать им около 300 пленных, но не задаром: одних пришлось выкупить, других — обменять на пленных мусульман. Права пользоваться соляным промыслом властитель Порты московитам так и не предоставил. Более того, он позволил себе оскорбить посла: назвал московских царей пьяными недоверками. При таком отношении турецкого руководства к Московии разве оно могло позволить отдать ей целую митрополию?

Тут следует сказать, что Вселенский патриарх был включен в систему административного управления Портой. Поэтому если бы он решил передать Московскому патриархату одну из своих митрополий, то это в обязательном порядке было бы зафиксировано в турецких государственных документах. Но таких документов нет. Потому что Киевскую митрополию Московский патриархат не получал. Он ее попросту оккупировал.

«Преподнесенные посольством патриарху 200 червонцев и 120 соболей стоили 1000 рублей. Это обычная в те времена сумма для подарков высокопоставленным лицам»

— Вселенский патриарх Дионисий IV встречался с посольством Никиты Алексеева и Ивана Лисицы?

— Да, Дионисий IV передал им синодальное решение и разъяснение к нему по поводу Киевской митрополии. Никита Алексеев благополучно привез эти документы в Москву. Но затем они загадочным образом исчезли. При этом российская сторона стала утверждать, что Дионисий IV уступил Московской митрополии Киевский патриархат.

— Она предоставила какие-либо доказательства того, что Дионисий IV принял столь невыгодное для Вселенской патриархии решение?

— Предъявляла миру непонятный перевод на русский язык синодальных грамот и некоторых других документов, которые якобы подтверждают передачу Киевской митрополии. Однако эти «доказательства» рухнули как карточный домик, когда историк Вера Ченцова нашла в Турции рукописные копии самих синодальных грамот по Киевской митрополии на греческом языке. В них однозначно сказано, что Московская патриархия временно получает право рукоположения Киевских митрополитов. И не более того.

Территории Константинопольского и Московского патриархатов в 1683 году

— Соответствует действительности история о том, что Дионисий IV принял от московского посольства взятку за права на Киевскую митрополию?

— Патриарху не было смысла брать ее. Поясню подробнее. Подношение из «200 золотых монет и три сорока соболей», на котором акцентирует внимание российская сторона, стоило примерно 1000 рублей. Это крупная сумма. Но нужно понимать, что стоимость подарков, которые московские власти преподносили различным представителям восточных патриархатов, бывала и значительно больше, причем за менее важные дела, чем вопрос о митрополии. Так что дар, который посольство преподнесло Вселенскому патриарху, не является чем-то из ряда вон выходящим.

— И все-таки, 1000 рублей для Дионисия IV были большими деньгами?

— Чтобы вы поняли, какие суммы для него были большими, скажу, что Дионисия IV пять раз избирали Вселенским патриархом. И каждый раз ему следовало заплатить турецким властям по одному миллиону ахче (серебряных монет). Кроме того, он был обязан ежегодно закупать на 400 тысяч ахче мяса для султанской гвардии. Здравый смысл подсказывает, что при таких финансовых оборотах 1000 рублей не являлись для Дионисия IV суммой, ради которой он мог совершить сомнительный поступок — как говорится, овчинка выделки не стоит. Кстати, если обратиться к мемуарам путешественников, побывавших в Стамбуле в годы, когда Дионисий IV являлся Вселенским патриархом, то увидите, что он вовсе не был бедным. Но именно таким — чуть ли не нищим — пытается представить его официальная российская историческая наука. Это ей очень выгодно. Ведь если внушить людям, что Вселенский патриарх остро нуждался в средствах, то они станут верить в историю со взяткой в 200 червонцев и 120 соболей и, соответственно, в передачу митрополии. На самом же деле как с исторической, так и с церковной, канонической, точек зрения Москва Киевскую митрополию не получила.

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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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