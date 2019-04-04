Ученые вернули в Украину грамоту Петра I, вывезенную немцами в годы войны: как это было

История современности

В середине марта в Берлине в здании МИД Германии украинским дипломатам была передана грамота 1708 года царя Петра I митрополиту Киевскому Иоасафу Кроковскому. Как ученым удалось узнать, что она исчезла из Киева во время оккупации украинской столицы гитлеровцами? Об этом «ФАКТАМ» рассказала историк Татьяна Себта, которая входила в украинско-немецкую группу, исследовавшую судьбу этого документа. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о судьбе старинной картины из коллекции Музея Ханенко, которая долгое время считалась сгоревшей в пожаре. Как выяснилось, шедевр чудом уцелел, находится в США и сейчас ведется работа по возвращению полотна в Украину.

— В группу по исследованию обстоятельств, при которых грамота 1708 года царя Петра I митрополиту Киевскому Иоасафу Кроковскому оказалась в Германии, я попала по приглашению немецкой коллеги, — говорит кандидат исторических наук Татьяна Себта. — В 2016 году она была в Киеве и в одной из бесед рассказала, что грамота Петра I без малого 60 лет висела под стеклом на стене библиотеки Института истории и региональных студий Восточной Европы при университете города Тюбингена. В 1958 году первый директор этого научного центра купил ее у антиквара за две тысячи марок. И только теперь разобрались, что это за документ и как он попал в Тюбинген. При каких обстоятельствах это выяснилось?

Киевский историк Наталья Синкевич получила грант на стажировку в Тюбингенском университете. Она пришла в научную библиотеку Института истории и региональных студий Восточной Европы и на стене в комнате приема требований и выдачи литературы увидела грамоту. Обратив внимание, что написана она кириллицей, Наталья внимательно ее рассмотрела и установила: это оригинальная грамота, жалованная царем Петром I митрополиту Киевскому Иоасафу Кроковскому. О своем открытии Синкевич заявила сотрудникам библиотеки и директору института. Поскольку грамота адресована царем Киевскому митрополиту, то Наталья предположила, что раньше она могла храниться в Киеве в Софийском соборе (бывшем кафедральном соборе киевских митрополитов). Чтобы проверить эту версию, историк обратилась к работе «Описание Киево-Софийского собора», написанной ученым и священником Евгением (Болховитиновым), который был митрополитом Киевским в первой половине XIX века. В этой книге он опубликовал тексты старинных грамот, хранившихся в ризнице Софийского собора. Наталья нашла среди них текст грамоты, висевшей на стене библиотеки в Тюбингене. Таким образом, версия о том, что документ вывезен из Киева, подтвердилась.

— Руководство Тюбингенского университета решило разобраться, как столь ценный раритет оказался в Германии?

— Да. Сразу возникло предположение, что грамота была вывезена из Украины во время Второй мировой войны. Для проверки этой версии в Тюбингенском университете создали группу, которую возглавил директор Института истории и региональных студий Восточной Европы профессор Клаус Гества. Я давно занимаюсь проблемой культурных ценностей, исчезнувших в годы Второй мировой войны. Поэтому меня пригласили войти в группу профессора Гествы.

Обсудив эту историю с моей немецкой коллегой, мы пришли к выводу, что, вероятнее всего, информация о грамоте Петра I 1708 года может быть среди документов группы Кюнсберга. В первые месяцы оккупации Киева осенью 1941 года она активно работала в фондах киевских библиотек, вывезла в Третий рейх много книг по экономике, сельскому хозяйству, географии, статистические и другие справочные материалы… В библиотеке Академии наук Украинской ССР, что на улице Владимирской, 62 (рядом с красным корпусом Киевского национального университета имени Тараса Шевченко), где хранились старинные рукописи и книги, группа Кюнсберга работала почти три недели. Сотрудников библиотеки туда не допускали.

Секретарем киевского подразделения группы Кюнсберга был австрийский историк и географ доктор Вилфрид Краллерт. До войны он участвовал в масштабном проекте издания древних германских актов — «Памятники немецкой истории», так что ему, как никому другому, было понятно, сколь высока ценность старинных документов, хранившихся в библиотеке на Владимирской. Скорее всего, именно он вывез в Германию царскую грамоту, оказавшуюся в Тюбингене.

Немецкие коллеги искали информацию о ней в Германии, а я — в Киеве.



* Татьяна Себта: «Осенью 1941 года группа Кюнсберга вывезла из Киева тысячи ценных книг и документов». Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

— Поиск увенчался успехом?

— В Германии нашли подтверждение того, когда именно грамота попала в Тюбингенский институт. В Киеве же разыскали нужные документы. Расскажу по порядку. Как я уже говорила, Наталья Синкевич установила, что грамота Петра I митрополиту Иоасафу Кроковскому хранилась в Киеве в ризнице Софийского собора. В описи ризницы 1802 года была зафиксирована данная грамота. В первые годы большевистской власти акты из ризницы передали в библиотеку Софийского собора, а в 1931 году — в отдел рукописей Библиотеки Академии наук УССР. С помощью сотрудников Института рукописей Национальной библиотеки Украины имени Вернадского, которым я очень благодарна, удалось найти черновой список незаинвентаризированных документов, переданных в отдел рукописей в 1931 году. Но сотрудники академической библиотеки в то время так и не успели взять на учет грамоты из Софийского собора.

— После передачи им рукописей из Софийской ризницы до начала войны между СССР и гитлеровской Германией прошло целых десять лет. Как же они умудрились не успеть взять на учет старинные документы?

— Дело в том, что в 1920-е годы фонды нынешней библиотеки Вернадского стремительно росли за счет национализированных бывших частных библиотечных собраний, а также библиотек массово закрывавшихся монастырей и церквей. А сотрудников для инвентаризации всего этого было мало. Достаточно сказать, что некоторые из этих раритетов были взяты на учет только в 2010-е годы!

— Если доктор Краллерт вывез из Киева царскую грамоту, оказавшуюся в Тюбингене, то, возможно, он присвоил еще какие-либо старинные рукописи, хранившиеся в академической библиотеке на Владимирской?

— Вполне возможно. Сегодня недостает 24 старинных грамот, которые некогда хранились в ризнице Софийского собора, а затем были переданы в Библиотеку АН УССР. Наверняка они исчезли во время Второй мировой войны. Подозрения падают прежде всего на Краллерта.



* В Берлине статс-секретарь МИД ФРГ Вальтер Линднер (слева) передал послу Украины в Германии Андрею Мельнику грамоту, которая была вывезена из Киева во время Второй мировой войны. Фото предоставлено Татьяной СЕБТОЙ

— Замечу, что в 1995 году ветеран Второй мировой войны из Америки вернул Украине через наших немецких коллег одну из грамот, хранившихся в ризнице Софийского собора, — продолжает Татьяна Себта. — Ветерану в США перевели текст. Так он узнал, что эта грамота 1700 года адресована царем Петром I Киевскому митрополиту Варлааму Ясинскому (возглавлял киевскую кафедру с 1690 по 1707 год). На склоне лет этот мужчина решил вернуть ее в Киев.

По его словам, он нашел грамоту в Вене в 1945 году в одном из помещений СС и взял как сувенир. Очень возможно, что в Вену она попала через Вилфрида Краллерта. Он родился в Вене, окончил Венский университет, перед войной возглавлял там издательский центр Исследовательского общества Юго-Восточной Германии, а в годы правления нацистов был членом нацистской партии и СС.

«Тюбингенская» же грамота Петра I 1708 года попала в институт с черного рынка, что неудивительно. Ведь время тогда в Германии было трудное, а черный рынок процветал, в том числе за счет торговли незаконно приобретенными культурными ценностями в оккупированных странах Европы. Поэтому есть надежда, что со временем найдут и остальные грамоты, исчезнувшие во время войны из академической библиотеки.

— Не исключено, что они хранятся у наследников доктора Вилфрида Краллерта. К ним обращались по этом вопросу?

— Нет. В гитлеровской Германии господин Краллерт с 1943 года возглавлял в Главном управлении имперской безопасности (РСХА) группу VI G «Имперская фундация страноведения», а с 1944 года — ряд институтов, изучавших Восточную и Юго-Восточную Европу. Группа VI G под руководством Краллерта занималась, по сути, тем же, что и группа Кюнсберга — сбором и вывозом из оккупированных территорий библиотечных материалов. Но после войны Краллерт прошел проверки на причастность к нацистской партии и ее злодеяниям, остался на свободе, продолжил успешную карьеру. Материалы группы VI G РСХА, которую он возглавлял, попали в английскую зону оккупации Австрии. Где они сейчас, мне неизвестно. Что же касается наследников Краллерта, то их наша исследовательская группа не искала.

— Что представляет собой грамота Петра I митрополиту Иоасафу Кроковскому?

— Она написана на большом (длиной 80 сантиметров) высококачественном пергаменте (недубленой сыромятной коже. — Авт.). Этот белый пергамент до того тонкий, что трудно отличить его от бумаги. Впрочем, обратная сторона немного шероховатая и напоминает замшу.

Кстати, с обратной стороны грамоты на всю ее длину и ширину некогда был пришит лист бумаги, на котором в ризнице Софийского собора проставили инвентарный номер. Сейчас этого листа нет — его кто-то аккуратно срезал, а нитки шва удалил. Скорее всего, это сделал человек, продававший грамоту в 1950-х годах, ведь по инвентарному номеру можно было со временем определить место происхождения грамоты.

По периметру документ богато украшен изображениями гербов, виньетками и растительным орнаментом. Текст написан черной тушью. Печать помещена в серебряный с позолотой футляр. Замечу, что грамота в хорошем состоянии и в реставрации не нуждается.



* По периметру грамота богато украшена изображениями гербов, виньетками и растительным орнаментом. Фото с сайта bbc.com

— О чем она?

— Петр I в ней подтверждает избрание Иоасафа Кроковского митрополитом Киевским, очерчивает его права, обязанности и владения Киевской митрополии. Важно подчеркнуть, что Кроковский стал последним свободно избранным Киевским митрополитом (затем митрополиты назначались Святейшим Синодом в Санкт-Петербурге).

Весьма любопытная деталь: Петр I особо подчеркивает в своей грамоте, что Иоасафу Кроковскому запрещается напрямую связываться со Вселенским патриархом в Константинополе. Дело в том, что путем политических комбинаций Москве удалось в 1686 году добиться от Вселенского патриарха Дионисия IV незаконного решения о передаче Киевской митрополии под управление Московского патриарха («ФАКТЫ» подробно рассказывали об этом в материале «200 червонцев и 120 соболиных шкурок: как Московский патриархат получил права на Киевскую митрополию». — Авт.). Вскоре Вселенский собор лишил за это Дионисия IV патриаршего сана, но незаконное решение о переподчинении Киевской митрополии не отменил. Это решение было аннулировано только в 2018 году.

Так вот, упоминавшийся выше историк и митрополит Киевский в 1822—1837 годах Евгений (Болховитинов) опубликовал текст грамоты Петра I Иоасафу Кроковскому, опустив важный фрагмент — тот, в котором говорится о запрете митрополиту напрямую «сноситься со Вселенским патриархом». Это была ошибка копииста, которую митрополит Евгений увидел, но по неизвестным причинам оставил. Ведь в публикации им другой царской грамоты Киевскому митрополиту Варлааму Ясинскому 1690 года подобный фрагмент опущен не был. Поле для интерпретаций такого избирательного подхода здесь широкое. Но однозначно можно утверждать, что даже через 20 лет после переподчинения Киевской митрополии Московской патриархии Москва все еще боялась ее потерять. Но теперь мы располагаем полным текстом грамоты без купюр. В расследовании ее истории участвовали профессор Клаус Гества (руководитель), Катарина Кухер, Коринна Кур-Корольов, Торстен Захари, Наталья Синкевич и я.

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