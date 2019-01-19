Сердце последнего гетмана казацкой Украины было похищено, — документалист Аким Галимов

История современности

Известный документалист Аким Галимов закончил работу над третьим фильмом из цикла «Україна. Повернення своєї історії». Картина посвящена временам Гетманщины, а ее премьера, которая состоится 19 января на «1+1» в 20:15, приурочена к 100-летию со дня провозглашения Акта объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в единое соборное государство.

Команда проекта «Скарби нації» искала утраченные артефакты, подтверждающие украинскую государственность, развенчивая мифы о присоединении Украины к России и главном историческом бренде страны — казаках.

Специально для съемок в Украину из Австрии прилетал потомок последнего украинского гетмана Кирилла Разумовского историк граф Грегор Разумовский. «Его семейная история — ключ к тайнам прошлого целой страны», — сказал Аким Галимов.

Известно, что в разное время с территории Украины вывезли немало ценных и исторически важных сокровищ. Многие из них сегодня представлены в музеях и фондах на территории России. Специально к премьере фильма «Скарби нації» был запущен сайт, на котором представлена информация о ценностях, которые принадлежат Украине, но находятся за ее пределами.

К своему исследованию создатели фильма привлекли известных историков из разных стран. Съемки проходили на территории Украины, США, Австрии, Турции, Польши и России. Проект создавали при поддержке Министерства информационной политики Украины. Команде проекта в поисках казацких сокровищ пришлось исследовать воды Каховского водохранилища и попытаться проникнуть в одно из самых секретных хранилищ ценностей в мире — российский Гохран.

— Это уже третий фильм из цикла «Україна. Повернення своєї історії», — рассказал Аким Галимов. — В этот раз речь идет о сокровищах нации времен Богдана Хмельницкого, казачества, которые мы пытаемся разыскать. Ищем символы, олицетворявшие украинскую государственность: казацкие клейноды, булавы, казацкие короны.

— Где находится большинство из этих предметов?

— Многое из того, что имеет для нас историческую ценность, было утеряно, но большая часть вывезена в советские времена. Российская пропагандистская машина делала все для того, чтобы уничтожить свидетельства полноценности нашего государства. В результате проведенных поисков мы узнали о масштабной кампании по вывозу украинских исторических ценностей, которая была проведена в двадцатых годах прошлого века.

Сначала ценности свозились в Харьков — тогдашнюю столицу Украины, потом на поездах переправлялись в Москву. Там их определяли в специальное хранилище, которое называется Гохран. Оно существует до сих пор, но попасть туда невозможно. Эксперты называют его кладбищем ценностей. Есть предположение, что огромное количество важных для нас предметов находится именно там. Кажется, что о казаках мы знаем уже все, но на самом деле многое сокрыто или утеряно. Как, например, булавы. Даже наши президенты, давая присягу на верность народу, держат в руках не старинный предмет, а булаву, сделанную во времена Леонида Кучмы. Кстати, корону Богдана Хмельницкого мы нашли в российском историческом музее на Красной площади.

— Где же тогда булава Богдана Хмельницкого?

— По одной из версий, она хранится в Польше. Мы нашли эту булаву, но оказалось, что к нашему гетману она не имеет никакого отношения. Есть предположение, что казацкие клейноды и булавы в начале ХХ века были вывезены в Америку. Это сделали потомки казаков, уехавших с Кубани. Оказалось, что в одном из небольших городков штата Нью-Джерси, где они осели, был организован частный музей. Мы вышли даже на атамана — его смотрителя. Он рассказал, что лет десять назад в музей приехали представители российского консульства в Нью-Йорке, погрузили имеющиеся там ценности на машины, а затем переправили их в Россию. Часть казацких артефактов попала в Краснодарский музей, остальные осели в Гохране.

— Украина делает попытки их вернуть?

— Мы тоже задавались этим вопросом. Благодаря сотрудничеству с нашими историками собрали достаточно документов, в том числе архивных, которые свидетельствуют о незаконном вывозе многих артефактов в Россию. Например, корона Богдана Хмельницкого вывозилась в Москву на временное хранение, значит, рано или поздно она должна быть возвращена. Мы встречались с министром культуры Украины Евгением Нищуком, передали ему толстую папку с доказательной базой. Он заверил, что в ближайшее время будет создана рабочая группа, которая подготовит документы для обращения с иском к российской стороне.



* В этот раз команда проекта «Скарби нації» искала артефакты времен Богдана Хмельницкого

— Что произвело на вас самое большое впечатление в процессе работы над фильмом?

— К сожалению, мы практически не знаем нашей истории относительно того, что касается времен Гетманщины и казачества. Вернее, знаем ее в интерпретации советских историков. Меня поразила, например, история с шароварами. Оказалось, что они вовсе не были традиционной одеждой казаков. Во времена Богдана Хмельницкого они ходили в кальсонах — зауженных брюках. Шаровары же носили очень непродолжительное время — в конце XVIII века, когда украинцы вошли в состав Российской империи. Именно тогда историкам стало выгодно тиражировать такой разудалый образ казаков.

И подобных мифов было много. Нам в руки попала опись вещей, принадлежавших казацким старшинам. Это были богатые люди, аристократы. Они ели черную икру, каракатиц, носили одежду из парчи, пошитую в Париже. Жили в замках и видели свое будущее отнюдь не в союзе с Россией. Конечно, империю это не устраивало, и она сделала все, чтобы память о казаках осталась лишь как о людях, которые только и умеют, что махать шашками.

— А как же тогда подписанный Богданом Хмельницким Переяславский договор?

— Это была одна из наших основных тем. Основываясь на артефактах, которые были найдены, мы пришли к выводу, что этого договора не было вовсе или его условия не совсем соответствовали тому, что было известно нам все предыдущие столетия. Мы изучили историю последнего гетмана казацкой Украины Кирилла Разумовского. Познакомились с одним из его потомков — Грегором Разумовским, который живет в Австрии.

Оказывается, в их роду из поколения в поколение передавали историю о том, что Кирилл Разумовский в конце жизни искал булаву Богдана Хмельницкого и оригинал Переяславского договора. Более того, якобы он нашел подтверждение тому, что этого договора на самом деле не существовало! Ведь оригинала, подписанного Богданом Хмельницким и царем, никто не видел. Существуют лишь копии, сделанные в Москве. Они и передавались всем последующим гетманам для переподписания. Когда дело дошло до Кирилла Разумовского, он заинтересовался оригиналом. Мы нашли отчет московских архивистов за 1746 год, где они пишут, что провели прилежный поиск, но оригинала Переяславского договора нет.

— Что сделал тогда Разумовский?

— Начал вести борьбу, пытаясь вернуть Украине государственность. Но история его сложилась трагически. После смерти тело Кирилла специальным образом забальзамировали — так поступали только с поистине выдающимися людьми. А его сердце поместили в специальный стальной бокс, который положили вместе с ним в могилу. Но в начале 20-х годов прошлого века она была вскрыта, и сердце Разумовского исчезло.

— Удивительная история!

— И мы пытаемся ее распутать. Знаете, мне всегда казалось, что о периоде казачества все уже известно. Но после работы над фильмом я понял, что знаем ничтожно мало об отрезке истории, который считается исторической визиткой Украины.

— Сколько времени потребовалось на съемки такого масштабного проекта?

— Разработка темы растянулась больше, чем на год. Сами съемки заняли три месяца. У нас не очень большая команда, ее костяк составляют четыре человека: шеф-редактор Руслан Шарипов, режиссер-постановщик Даша Сарычева, исполнительный продюсер Владимир Андриюк и я — автор и продюсер. В фильме задействованы многие страны. Мы побывали в Австрии, Польше, России, Турции, США. Нам удалось привлечь американских, турецких, польских и украинских историков. Это проект достаточно дорогостоящий, но, безусловно, важный для понимания истории страны, в которой мы живем.

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Фото предоставлены пресс-службой канала «1+1»



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