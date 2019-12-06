23.60 / 23.85 26.10 / 26.48
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«К сожалению, этого не было»: Ксения Мишина неоднозначно высказалась о романе с Остапчуком

16:47 6 декабря 2019 33
Ксения Мишина
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Известная актриса Ксения Мишина устала комментировать слухи о романе с коллегой Владимиром Остапчуком, который недавно неожиданно заявил о разводе. Раскрыть правду и расставить все точки она решила в программе «Ранок з Україною». Артистка призналась — того, о чем пишут в СМИ, «к сожалению, не было», чем вызвала бурную реакцию у ведущих, а Григорий Герман даже в шутку позвал Владимира в студию, раз Ксения сказала «к сожалению».

«К сожалению, мы с Вовой никуда не летали, нигде не целовались и даже не шопились, как об этом писали. Все время я нахожусь в Украине, работаю над многими проектами. Не знаю, кем это было выдумано, но, как минимум, это забавно, У нас дружеские отношения, но после участия в одном проекте никакого общения между нами нет», — заверила Ксения Мишина в эфире канала «Украина».

Она утверждает, что ее график расписан очень плотно. Сейчас она снимается в новом сериале «Исчезающие следы», в котором играет снайпера.

«Я играю в паре с Марком Дроботом — такие себе антигерои. В фильме я использую настоящее оружие, но с холостыми патронами. Помню первый съемочный день, тогда, придя на площадку, я получила от режиссера автомат и просто не смогла удержать его в руках. Поэтому ребята принесли специальную площадку, на которую я легла и стреляла», — рассказала Ксения Мишина.

Ксения призналась, ранее подобного опыта она не имела, да и времени на подготовку было в обрез. Однако, актриса не расстраивается, она не обращает внимания на сплетни, а просто делает свое дело.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Ксению Мишину и Владимира Остапчука заподозрили в тайном романе. Якобы их вместе видели в Вене.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

ПенсияУкрпошта

Ходить за пенсией к банкомату не придется: в Кабмине приняли важное решение

Настя и Петр

Анастасии Заворотнюк стало лучше, но появилась новая проблема, — СМИ

Жанна Фриске с отцом

"Чтоб он сдох": отец Фриске резко ответил Шепелеву

Геоколебания

Украинцев предупредили о колебаниях магнитного поля Земли в декабре: названы неблагоприятные даты

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер