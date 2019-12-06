«К сожалению, этого не было»: Ксения Мишина неоднозначно высказалась о романе с Остапчуком

Шоу-бизнес

Известная актриса Ксения Мишина устала комментировать слухи о романе с коллегой Владимиром Остапчуком, который недавно неожиданно заявил о разводе. Раскрыть правду и расставить все точки она решила в программе «Ранок з Україною». Артистка призналась — того, о чем пишут в СМИ, «к сожалению, не было», чем вызвала бурную реакцию у ведущих, а Григорий Герман даже в шутку позвал Владимира в студию, раз Ксения сказала «к сожалению».

«К сожалению, мы с Вовой никуда не летали, нигде не целовались и даже не шопились, как об этом писали. Все время я нахожусь в Украине, работаю над многими проектами. Не знаю, кем это было выдумано, но, как минимум, это забавно, У нас дружеские отношения, но после участия в одном проекте никакого общения между нами нет», — заверила Ксения Мишина в эфире канала «Украина».

Она утверждает, что ее график расписан очень плотно. Сейчас она снимается в новом сериале «Исчезающие следы», в котором играет снайпера.

«Я играю в паре с Марком Дроботом — такие себе антигерои. В фильме я использую настоящее оружие, но с холостыми патронами. Помню первый съемочный день, тогда, придя на площадку, я получила от режиссера автомат и просто не смогла удержать его в руках. Поэтому ребята принесли специальную площадку, на которую я легла и стреляла», — рассказала Ксения Мишина.

Ксения призналась, ранее подобного опыта она не имела, да и времени на подготовку было в обрез. Однако, актриса не расстраивается, она не обращает внимания на сплетни, а просто делает свое дело.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Ксению Мишину и Владимира Остапчука заподозрили в тайном романе. Якобы их вместе видели в Вене.

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