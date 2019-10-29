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Шоу-бизнес

Жена Владимира Остапчука впервые высказалась о разводе

14:01 29 октября 2019 757
Владимир Остапчук с женой Еленой Войченко
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Жена телеведущего Владимира Остапчука впервые высказалась о разводе. Елена Войченко подтвердила, что они приняли решение расстаться после 15 лет совместной жизни. Она подчеркнула, что эти изменения случились неожиданно для нее. Она уверена, что новые вызовы сделают ее сильнее.

«Я счастлива, что прожила 15 лет, любя и даря свою любовь. Начиная от студенчества в небольшом городке, неимения ничего, кроме любви и друг друга, работы учителями, постановки общих целей, которые привели к переезду в столицу, успеху в карьере, жизни на две страны, ради детей и стремлений познавать мир», — написала Елена.

Она отметила, что помогала Владимиру и поддерживала его, несмотря на жизненные трудности.

«Ценю этот жизненный опыт, ведь каждый мой день был наполнен абсолютно разными палитрами красок. Этот период был как американские горки. Но главное, это то, кем мы стали сегодня и чего достигли вместе», — говорит Войченко.

Своей главной ценностью женщина называет детей — дочь и сына, которым посвящает все свое время. Елена обещает, что будет делать все возможное, что они были счастливыми и гордились своим папой. Также Войченко призвала всех поддержать Владимира в шоу «Танці з зірками».

Ранее Владимир Остапчук показал несколько фото, как семья поддерживает его на репетициях.

Еще недавно, 27 сентября, Елена публиковала романтичное фото с мужем, на котором они выглядят абсолютно счастливыми.

Напомним, после десятого эфира Владимир Остапчук и Илона Гвоздева остались в шоу. Проект покинула пара Даниэля Салема и Юлии Сахневич.

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