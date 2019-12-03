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Владимира Остапчука и Ксению Мишину заподозрили в тайном романе

12:28 3 декабря 2019 23
Ксения Мишина
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известного телеведущего Владимира Остапчука, который недавно подал на развод с женой Еленой Войченко после 12 лет брака, заподозрили в тайном романе. Ему приписывают отношения с победительницей шоу «Танці з зірками», в котором он также принимал участие, актрисой Ксенией Мишиной.

Влюбленную парочку якобы видели вместе в Вене. Одна из подписчиц официальной страницы в Instagram программы «Світське життя» пишет, что видела их в столице Австрии.

Она попросила ведущую Катерину Осадчую задать вопрос Остапчуку, что он делал в Вене в среду, 27 ноября, вместе с Ксенией. Другая девушка утверждает, что также видела Владимира с актрисой, но в понедельник.

«Спросите в следующей программе у Остапчука, что он делал с Мишиной в центре Вены в среду! Видели их в одном из магазинов, на входе он поцеловал ее в шею», — женщина в комментариях. Екатерина ответила, что Владимир не дает им интервью.

Сам Остапчук слухи о романе пока не комментирует. Кстати, он пришел на финал «Танців» и даже опубликовал фото с победителями.

Ксения Мишина ранее говорила в интервью, что одна. Она воспитывает маленького сына. Актрису возмутили слухи об отношениях с Остапчуком. Она уверяет, что все это — ложь.

«Полнейшая лже-информация, непонятно для чего придуманная. Все это время я нахожусь в Украине и работаю над своими проектами. Никаких связей и общения между мной и Владимиром Остапчуком нет», — заявила Мишина в комментарии «Каравану историй».

Объявив о разводе, Остапчук не стал называть его причины. Не говорит, почему распался брак и его жена. У пары подрастает 6-летняя дочь Эмилия и сын Эван-Александр, которому исполнилось полтора года.

Ранее партнерша Остапчука Илона Гвоздева в интервью «ФАКТАМ» рассказала о его непростом характере.

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