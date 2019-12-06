Украина

Гончарук анонсировал запуск службы спасения "112" в начале 2020 года: начнут с Киевской области

Премьер-министр Алексей Гончарук, ранее заявлявший, что в следующем году педагогам повысят зарплату, но не настолько, как хотелось бы, анонсировал создание службы спасения «112».

В интервью «РБК-Украина» глава Кабмина заявил, что пилот проекта «112» уже работает в Белой Церкви. «С января мы попробуем запустить Киевскую область, а за следующий год — подавляющее большинство областей», — отметил он и добавил, что служба спасения координирует пять ведомств: скорую помощь, ГосЧС, пожарных, полицию и службу газа.

«Мы хотим в следующем году спасти максимальное количество людей. Мы огромное количество людей теряем из-за несчастных случаев, в том числе в дорожно-транспортных происшествиях. Кто-то не доезжает до больницы, к кому-то не доезжает „скорая“, кого-то доводят до больницы, а там им не могут оказать адекватную помощь», — сказал Алексей Гончарук.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Гончарук заявил, что на сегодняшний день в Украине отсутствует коррупция на топ-уровне.



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