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Гончарук сделал любопытное заявление о коррупции в Украине
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что на сегодняшний день в Украине отсутствует коррупция на топ-уровне. Напомним, на днях СБУ раскрыло крупную аферу в «Укроборонпроме».
«Сегодня в Украине абсолютно нет коррупции на топ-уровне. Совсем скоро, уверен, коррупции не будет на всех уровнях. У нас сегодня хорошие макроэкономические показатели, уменьшается уровень инфляции, с каждым годом улучшаются показатели в рейтингах авторитетных международных агентств», — написал премьер в Facebook.
Гончарук отмечает, что правительство будет использовать приватизацию как возможность вывести экономику Украины на новый уровень.
По словам премьера, планируется направить на малую приватизацию 500 госпредприятий. А большая приватизация начнется в Украине в 2020 году.
«На этой неделе мы уже передали более 330 объектов на приватизацию. Это рекордное количество за время независимости Украины! А уже в начале декабря мы представляем инвесторам в Лондоне первый список предприятий в рамках «Road Show», — заявил чиновник.
Говоря о концессии, Гончарук подчеркнул, что правительство серьезно настроено на государственно-частное партнерство.
«Сейчас готовим еще 10 государственных активов на концессию», — пишет премьер.
Ранее Гончарук рассказал, что будет с субсидиями в этом году.
Как сообщали «ФАКТЫ», две недели назад прокуратура открыла уголовное производство о масштабных хищениях в министерстве обороны, в результате которых государству нанесен ущерб в размере 173 миллионов гривен.
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