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- 17:26 «Шальная бестия»: Лобода озадачила поклонников пикантным снимком
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«Шальная бестия»: Лобода озадачила поклонников пикантным снимком (фото)
Популярная певица Светлана Лобода, которую заподозрили в третей беременности, озадачила поклонников пикантным снимком. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором изображена в дерзком образе: она высунула язык, в руках держит ногу. Таким образом Светлана сообщила о выходе новой песни «Новый Рим», вошедшей в альбом артистки Sold Out.
Внимательные подписчики посчитали, что на ноге не пять, а шесть пальцев! Удивленные поклонники Лободы теперь гадают: чья это нога, не фотошоп ли это или мутация?
Светлана же на такие комментарии не реагирует. Ведь пикантным фото она специально привлекает внимание к новой песне.
«По кромке лезвия я палевная бестия туда, где весело, пропала без вести», — написала Светлана, представляя работу.
В интервью APPLE Music артистка рассказала, что альбом SOLD OUT удивит поклонников: многие, возможно, не сразу узнают голос певицы — так изменилась ее вокальная манера. Говорит, что будет еще более дерзкой и смелой.
«Я не понимаю артистов, которые поют одни и те же песни по 20 лет. Можно с ума сойти! Я все время что-то ищу — новый материал, новое звучание. Да, это риск. Но я не могу иначе. Каждый раз мне хочется сделать что-то радикально новое, не повторять саму себя», — рассказала LOBODA.
«Оставайтесь голодными, оставайтесь безрассудными, ищите — и вы обязательно найдете — любимая цитата сегодняшнего дня. Я слишком долго делала музыку понятную. Музыку для всех. Сегодня — время экспериментов. „Я — шальная бестия“, как поется в одном из новых треков. Пришло время шалить и экспериментировать», — считает Светлана.
Ранее Тилль Линдеманн рассказал в интервью, о своем эпатажном творчестве и ни слова не сказал о Лободе.
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