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Убийство ребенка в Переяславе: ГБР сделало громкое заявление

17:59 6 декабря 2019 10
Убийство ребенка в Переяславе: ГБР сделало громкое заявление
Инф. «ФАКТОВ»

Государственное бюро расследований заявило о завершении досудебного расследования убийства 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе (Киевская область) и констатировало достаточность доказательств, собранных в отношении четырех подозреваемых.

По информации пресс-службы Бюро в Facebook, следующим этапом станет ознакомление подозреваемых с материалами уголовного производства, после чего обвинительные акты будут направлены в суд.

Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области двое полицейских — Иван Приходько и Владимир Петровец — решили и пострелять по банкам. Попавший под пулю 5-летний Кирилл Тлявов получил серьезное ранение головы и 3 июня скончался. При этом в больнице Переяслава не смогли установить факт огнестрельного ранения.

4 июня Голосеевский районный суд Киева арестовал обоих подозреваемых без права на внесение залога.

Через некоторое время прокуратура Киевской области сообщила о подозрении 16-летнему парню, который стрелял вместе с двумя полицейскими. По ходатайству прокуратуры суд избрал парню меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток. При этом оружие, из которого велась стрельба, на тот момент обнаружено не было.

Четвертым подозреваемым стал взрослый мужчина, участвовавший в пьяных забавах компании.

5 ноября директор ГБР Роман Труба заявил, что смертельный выстрел произвел инспектор полиции Иван Приходько. Ему было объявлено подозрение в убийстве, совершенном по неосторожности.

Тем не менее оружие, из которого осуществили роковой выстрел, найдено не было.

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