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Политика

Дела не будет: ГБР не увидело криминала в угрозах нардепа Кивы "отрезать голову"

19:43 6 декабря 2019 3
Дела не будет: ГБР не увидело криминала в угрозах нардепа Кивы «отрезать голову»
Инф. «ФАКТОВ»

Государственное бюро расследований отказало одесскому активисту Сергею Стерненко в открытии уголовного производства на действующего народного депутата Илью Киву, который угрожал прохожему отрезать голову.

Об этом сам Стерненко сообщил в Facebook, напомнив о ситуации с народным депутатом Софией Фединой и волонтером Марусей Звиробий, заявления которых все же попали в сферу внимания ГБР.

«Закон один для всех, ага», — прокомментировал официальный ответ из Бюро на его запрос активист.

Как писали «ФАКТЫ», на днях Кива обратился к главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко и потребовал расследовать факт интимной переписки нардепа Богдана Яременко на предмет совершения уголовного правонарушения.

При этом его самого застали в сессионном зале парламента за просмотром странного «эротического» ролика. Судя по видео, которое опубликовал в сети ресурс TK Media, в кадре мужчина занимается жимом штанги, когда другой мужчина садится ему на лицо.

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