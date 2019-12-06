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Дела не будет: ГБР не увидело криминала в угрозах нардепа Кивы "отрезать голову"
Государственное бюро расследований отказало одесскому активисту Сергею Стерненко в открытии уголовного производства на действующего народного депутата Илью Киву, который угрожал прохожему отрезать голову.
Об этом сам Стерненко сообщил в Facebook, напомнив о ситуации с народным депутатом Софией Фединой и волонтером Марусей Звиробий, заявления которых все же попали в сферу внимания ГБР.
«Закон один для всех, ага», — прокомментировал официальный ответ из Бюро на его запрос активист.
Как писали «ФАКТЫ», на днях Кива обратился к главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко и потребовал расследовать факт интимной переписки нардепа Богдана Яременко на предмет совершения уголовного правонарушения.
При этом его самого застали в сессионном зале парламента за просмотром странного «эротического» ролика. Судя по видео, которое опубликовал в сети ресурс TK Media, в кадре мужчина занимается жимом штанги, когда другой мужчина садится ему на лицо.
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