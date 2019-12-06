23.60 / 23.85 26.09 / 26.48
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский у Шустера ответил, боится ли встречи с Путиным: полное видео

22:42 6 декабря 2019 24
Владимир Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский считает своего будущего визави по переговорам в Париже президента Путина «непростым переговорщиком», однако надеется, что переговоры с ним будут результативными.

«Я просто такой человек — я хочу результат. Нерезультативность — вот единственное, чего я боюсь», — заявил он в студии программы «Свобода слова Савика Шустера».

При этом глава украинского государства подчеркнул, что правда — на его стороне, ведь за его спиной находится весь народ Украины.

«Правда на нашей стороне. Когда за твоей спиной народ Украины, ты становишься сильнее», — подчеркнул он.

Напомним, Зеленский заявил, что едет в Париж с «секретным» планом по границе с Россией.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Бабушка мучает котенка

В Харькове бабушка издевалась над котенком, а внучка выложила видео в сеть

ПенсияУкрпошта

Ходить за пенсией к банкомату не придется: в Кабмине приняли важное решение

Настя и Петр

Анастасии Заворотнюк стало лучше, но появилась новая проблема, — СМИ

Жанна Фриске с отцом

"Чтоб он сдох": отец Фриске резко ответил Шепелеву

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер