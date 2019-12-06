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Зеленский у Шустера ответил, боится ли встречи с Путиным: полное видео
Президент Украины Владимир Зеленский считает своего будущего визави по переговорам в Париже президента Путина «непростым переговорщиком», однако надеется, что переговоры с ним будут результативными.
«Я просто такой человек — я хочу результат. Нерезультативность — вот единственное, чего я боюсь», — заявил он в студии программы «Свобода слова Савика Шустера».
При этом глава украинского государства подчеркнул, что правда — на его стороне, ведь за его спиной находится весь народ Украины.
«Правда на нашей стороне. Когда за твоей спиной народ Украины, ты становишься сильнее», — подчеркнул он.
Напомним, Зеленский заявил, что едет в Париж с «секретным» планом по границе с Россией.
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