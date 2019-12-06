- 00:02 День Катерины: как узнать судьбу и найти свою вторую половинку
- 06.12 23:54 Вербуют уголовников для расправы с противниками за рубежом: раскрыты "методы работы" спецслужб Путина
- 06.12 23:28 "Спасибо, что не выбросили на улицу": патриарх Филарет отреагировал на решение ПЦУ о его судьбе
- 06.12 22:42 Зеленский у Шустера ответил, боится ли встречи с Путиным: полное видео
- 06.12 22:19 Зеленский едет в Париж с "секретным" планом по границе с Россией
- 06.12 22:14 Стало известно, сколько заработали западные поп- и рок-звезды в 2019 году
- 06.12 22:13 Пожар в одесском колледже: занятия возобновятся уже 9 декабря
- 06.12 21:46 В Казахстане запустили флешмоб с извинениями перед Украиной после заявления президента Токаева о Крыме
- 06.12 21:31 Любовь и танцы: участник «Х-фактора» мечтает покорить Андрея Данилко
- 06.12 21:13 Украинка Зевина стала вице-чемпионкой Европы по плаванию
- 06.12 21:09 "Узника Кремля" Якименко заставили отказаться от претензий к издевающимся над ним тюремщикам, — Денисова
- 06.12 21:04 По подозрению в подрыве станции мобильной связи боевики захватили 28-летнего дончанина, уже однажды побывавшего в плену
"Спасибо, что не выбросили на улицу": патриарх Филарет отреагировал на решение ПЦУ о его судьбе
Почетный Патриарх Филарет решил ответить на решение священного синода Православной церкви Украины от 5 декабря, которым ему оставили пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе Киева и возможность проживать в центре Киева и использовать здания по ул. Пушкинской, 36.
Свой ответ Филарет решил разместить на странице в Facebook в пятницу, 6 декабря.
Религиозный деятель с сарказмом поблагодарил ПЦУ за то, что его не выбросили на улицу.
«Спасибо… что проявили ко мне милость: не выкинули 90-летнего Патриарха на улицу, как собирались это сделать, а оставили пожизненно проживать в помещении Киевской патриархии на ул. Пушкинская, 36, которое я построил в тяжелые для церкви советские времена, и служить во Владимирском соборе. Еще раз спасибо за то, что совесть не позволила сделать такое преступление», — сказано в тексте обращения.
Филарет подчеркнул, что несмотря на это он «выступал и будет выступать до конца жизни против рейдерского захвата имущества Киевской патриархии (по всей Украине)».
Это имущество, как добавил церковник, было приобретено им в течение 53-летнего служения на Киевской кафедре.
«Некоторые государственные чиновники, выступая на словах против коррупции и рейдерского захвата, на деле принимают в этом участие. Можно ли построить демократическое Украинское государство при таком отношении некоторых государственных чиновников к своим обязанностям?!» — вопрошает глава несуществующей УПЦ КП.
При этом Филарет добавил, что на самом деле ликвидировать церковь нельзя и он не признает такого постановления. Филарет заявил, что до последнего будет бороться за КП.
«Патриархат — это действительно независимая церковь, потому что патриархат не может быть в составе другого патриархата, а статус митрополии позволяет быть в составе другого патриархата. Синод ПЦУ своими решениями продемонстрировал зависимость от греческой традиции, внося изменения в Божественную Литургию», — считает церковник.
Филарет также высказал уверенность в том, что ПЦУ «бессознательно готовит религиозную войну в Украине».
«Я, как Патриарх, призываю всех, кому дорога независимая Украинская православная церковь и Украинское государство, встать на защиту Киевского патриархата!» — резюмировал он.
Напомним, что разрешение на пожизненное проживание и «использование для своей деятельности» комплекса зданий в Киеве на Пушкинской Филарет получил после Синода ПЦУ в четверг, 5 декабря.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ноябре в Киеве Шестой апелляционный суд отменил решение Окружного админсуда столицы о приостановлении ликвидации УПЦ (Киевского патриархата). Судебное заседание сопровождалось протестами сторонников УПЦ (КП), которые устроили митинг под зданием суда, а потом и прорвались внутрь помещения, разбив стекло на входной двери.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!