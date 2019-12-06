Украина

"Спасибо, что не выбросили на улицу": патриарх Филарет отреагировал на решение ПЦУ о его судьбе

Почетный Патриарх Филарет решил ответить на решение священного синода Православной церкви Украины от 5 декабря, которым ему оставили пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе Киева и возможность проживать в центре Киева и использовать здания по ул. Пушкинской, 36.

Свой ответ Филарет решил разместить на странице в Facebook в пятницу, 6 декабря.

Религиозный деятель с сарказмом поблагодарил ПЦУ за то, что его не выбросили на улицу.

«Спасибо… что проявили ко мне милость: не выкинули 90-летнего Патриарха на улицу, как собирались это сделать, а оставили пожизненно проживать в помещении Киевской патриархии на ул. Пушкинская, 36, которое я построил в тяжелые для церкви советские времена, и служить во Владимирском соборе. Еще раз спасибо за то, что совесть не позволила сделать такое преступление», — сказано в тексте обращения.

Филарет подчеркнул, что несмотря на это он «выступал и будет выступать до конца жизни против рейдерского захвата имущества Киевской патриархии (по всей Украине)».

Это имущество, как добавил церковник, было приобретено им в течение 53-летнего служения на Киевской кафедре.

«Некоторые государственные чиновники, выступая на словах против коррупции и рейдерского захвата, на деле принимают в этом участие. Можно ли построить демократическое Украинское государство при таком отношении некоторых государственных чиновников к своим обязанностям?!» — вопрошает глава несуществующей УПЦ КП.

При этом Филарет добавил, что на самом деле ликвидировать церковь нельзя и он не признает такого постановления. Филарет заявил, что до последнего будет бороться за КП.

«Патриархат — это действительно независимая церковь, потому что патриархат не может быть в составе другого патриархата, а статус митрополии позволяет быть в составе другого патриархата. Синод ПЦУ своими решениями продемонстрировал зависимость от греческой традиции, внося изменения в Божественную Литургию», — считает церковник.

Филарет также высказал уверенность в том, что ПЦУ «бессознательно готовит религиозную войну в Украине».

«Я, как Патриарх, призываю всех, кому дорога независимая Украинская православная церковь и Украинское государство, встать на защиту Киевского патриархата!» — резюмировал он.

Напомним, что разрешение на пожизненное проживание и «использование для своей деятельности» комплекса зданий в Киеве на Пушкинской Филарет получил после Синода ПЦУ в четверг, 5 декабря.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ноябре в Киеве Шестой апелляционный суд отменил решение Окружного админсуда столицы о приостановлении ликвидации УПЦ (Киевского патриархата). Судебное заседание сопровождалось протестами сторонников УПЦ (КП), которые устроили митинг под зданием суда, а потом и прорвались внутрь помещения, разбив стекло на входной двери.

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