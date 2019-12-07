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Шоу-бизнес

Не побоялись "гнева" россиян: Потап, Кароль, Билык и Полякова поздравили бойцов ВСУ на передовой (фото)

0:30 7 декабря 2019 22
Полякова
Инф. «ФАКТОВ»

Представители украинского шоу-бизнеса, похоже, сделали для себя важный выбор о том, с кем быть в развязанном Россией военном конфликте на Донбассе и смело отправились на передовую для того, чтобы поздравить военных с Днем Вооруженных сил Украины.

Подвергнуться возможной травле в РФ не побоялись Потап, Tayanna (Татьяна Решетняк), Оля Полякова, Тина Кароль, Ирина Билык, Александр Пономарев и участники рок-группы «The Hardkiss». Артистов привезли на военном самолете, пишет КП в Украине.

В Крымское Луганской области наведались Потап и Таянна. В компании солдат звезды спели под гитару (Потап подарил ее военным и показал это в сторис). Исполнили как свои песни, так и украинские народные. Военные поблагодарили артистов.

«С Днем Вооруженных сил Украины! Дорогие защитники, пусть у вас всегда хватает сил, крепости духа и веры! И в дальнейшем своим важным делом напоминайте всему миру о том, что наша страна в надежных руках», — написала Решетняк в Instagram.

Оля Полякова побывала в Марьинке и Красногоровке. Певица исполнила «Шлепки» и «Бышего».

Ирина Билык поздравила 72 бригаду в Золотом. Она спела в солдатской столовой, а Тина Кароль с тортом приехала в Станицу Луганскую. Солдаты подарили ей цветы.

Александр Пономарев выступил в Авдеевке, пока «The Hardkiss» побывали в Троицком.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народная артистка СССР София Ротару продолжает оставаться в центре внимания российских хейтеров в связи с решением выступить с концертами в России: теперь ее «заподозрили» в том, что «молодое» лицо артистки — всего лишь искусственная маска.

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