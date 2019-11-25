Шоу-бизнес

"Никогда не спонсировала войну": у Ротару неоднозначно отреагировали на травлю в России

Вокруг знаменитой певицы Софии Ротару, которая анонсировала выступление на «Песне года», разгорается скандал в России. Соседи набросились на легенду советской эстрады с обвинениями, мол, она едет к ним за рублем. Припомнили Ротару ее патриотическую позицию и нашли связь с АТО. Обговаривают выступление Софии Ротару даже в Госдуме и на телевидении, призывают бойкотировать ее концерты.

Устроили разбор полетов в эфире пропагандистской программы «60 минут». Правда, дали слово концертному директору Ротару Сергею Лаврову, который оправдался за певицу.

«София Ротару никогда не спонсировала АТО и не посылала банки с вареньем. То интервью сестры Лиды — полная подстава и ложь журналистов желтой прессы. София Михайловна абсолютно миролюбивый человек. Она никогда бы не спонсировала войну. У нее есть, кого спонсировать. У нее пять сестер и братьев, у нее внуки, у нее дети. Внуков надо поставить на ноги, и их она спонсирует. Поэтому все высказывания о том, что она спонсировала войну — абсолютная ложь», — сказал Лавров.

Он также объяснил, почему в прошлом году Ротару не приехала на «Песню года» в Москву. По его словам, певица прияла решение не ехать в РФ, чтобы избежать возможных провокаций. Мол, ее гражданская позиция ни при чем. Лавров также заверил, что в «Песне» София Михайловна выступает бесплатно.

«И что касается заработков в России, тоже хочу пояснить. В этом году артистка приезжает на „Песню года“, которая всегда была бесплатной для всех артистов. И София Михайловна в том числе бесплатно работает на „Песне года“. В прошлом году Порошенко пытался ввести военное положение в Украине, и он его сделал. Мужчины от 18 до 60 лет не могли выезжать из Украины. И это случилось именно в тот день, когда Софии Михайловне нужно было выезжать на „Песню года“ в поезде. И мы побоялись провокаций, потому что с поезда могли снять звукорежиссеров, балет, мужчину-администратора. И она по причинам мотивированным не смогла приехать», — заявил Лавров.

Также на фан-странице Софии Ротару в Instagram поклонники требуют прекратить травлю артистки.

Ранее Сергей Лавров объяснил отказ Ротару выступать в РФ плотным графиком и нежеланием совершать перелеты с пересадками.

«ФАКТЫ» также писали о том, что Лев Лещенко, Владимир Винокур и другие артисты поддержали Ротару.

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