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Украина

Готов поддержать Зеленского: Вакарчук сделал резонансное заявление о переговорах в Париже

1:23 7 декабря 2019 43
Вакарчук и Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Лидер партии «Голос», народный депутат от одноименной фракции Святослав Вакарчук, призвавший украинцев вместе с Порошенко и Тимошенко выйти на Майдан, не видит причин для политизации встречи в нормандском формате и готов поддержать президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он заявил эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».

«Сегодня наша задача — не политизировать процесс „Нормандии“, а еще раз сказать президенту, что мы поддерживаем его желание отстоять мир на украинских условиях. Я в этом готов стоять рядом с ним. И весь украинский народ готов стоять рядом с ним», — сказал Вакарчук.

По его словам, украинцы поймут только ту позицию, которая действительно будет отвечать интересам Украины.

Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо прекратить стрельбу, затем обменяться заложниками. «И только после этого — начало разговоров о каких-либо политических пунктах».

«Все остальное — ловушка для Украины, с которой будет очень сложно выйти. И вот это заставит людей выходить уже на протест», — резюмировал политик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Владимир Зеленский заявил, что везет в Париж собственный план по восстановлению контроля Украины над ее границей. Такими словами он прокомментировал высказывания о том, что контроль над границей Украина получает только после проведения местных выборов на оккупированном Донбассе. Подробности своего плана он не раскрыл.

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