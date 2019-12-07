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Украина

"Комахи України" признаны «самыми красивыми почтовыми марками мира» (видео)

2:44 7 декабря 2019 33
Марки
Инф. «ФАКТОВ»

Украинский почтовый оператор «Укрпошта», сумевший договориться с Кабмином об увеличении тарифов на доставку пенсий, может праздновать еще одну победу: выпущенная компанией серия голограммных марок «Комахи України» завоевала гран-при Международной филателистической выставки WIPA (Вена, Австрия), в которой участвовали марки 50 стран мира.

Об этом говорится в сообщении на сайте «Укрпошты».

В компании уточняют, что победа стала первой за всю историю современной украинской филателии. Кроме того, для марок была впервые использована современная технология — тиснение голографической пленкой.

Маркированный лист был введен в обращение 3 июля 2018, тиражом 30 тысяч экземпляров. Номинал каждой марки составляет 7,5 грн, стоимость марочного листа — 52,50 грн.

На листе представлено 7 марок с изображением насекомых: «Цикада звичайна», «Красуня діва», «Мінливець малий», «Богомол звичайний», «Бабка жовта», «Коник сірий», «Садовий джміль». Авторами выпуска объемных иллюстраций марок стали художники-графики Сергей и Александр Харуки.

Отмечается, что в ноябре 2019 голограммные марки «Укрпошты» из серии «Комахи України» получили также второе место на международном конкурсе «Лучшая марка мира», в Мадриде (Испания).

Напомним, что Гран-при WIPA проходит в Вене с 1981 года и ежегодно присуждается красивой почтовой марке мира.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», британская королева Елизавета является страстным филателистом. Она очень любит демонстрировать гостям Букингемского дворца свою коллекцию почтовых марок, которая оценивается в 125 миллионов долларов. Значительную часть своего собрания Елизавета унаследовала от предыдущих монархов. Часть прикупила сама.

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