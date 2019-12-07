Украина

Скандально известный пранкер «Джокер» вышел в прямой эфир одного из телеканалов Виктора Медведчука NEWSONE. В программе «Противостояния» он ответил на вопросы ведущих, гостей и даже зрителей канала.

По обыкновению ответы он присылал на мессенджер, так и не раскрыв тайну своей личности.

В частности, пранкер пообещал передать спецслужбам используемые им устройства, чтобы те могли привлечь к ответу фигурантов его записей.

«Я готов передать устройства в качестве доказательства аутентичности», — ответил пранкер, подчеркнув, что его устройства способны взламывать внутренние чаты всех без исключения политических сил.

«Я присутствую во всех чатах, включая Офис президента. Нет такой программы, которая могла бы мне противостоять. Это мой стартап», — похвалился он.

Именно это заявление вызвало наибольшее возмущение пользователей сети.

Известный журналист Наталья Лигачева предложила СБУ обратить наконец внимание на пранкера, который фактически признался в киберпреступлении, могущем отразиться на национальной безопасности.

«Якобы Джокер заявил: мол, сегодня в стране эпоха фарса, но скоро она закончится. Любой простой гражданин может воспринимать это как прямую угрозу своей в том числе жизни», — написала журналист в Facebook.

Напомним, одним из объектов атак «Джокера» стал народный депутат Украины Роман Иванисов. В переписке «Джокер», представившись высокопоставленным сотрудником Офиса президента, говорит собеседнику, что фракция не заинтересована в его уходе, но нужно все «объяснить людям» и «Вове». В ответ тот заявил, что информационная кампания — заказ «за большие деньги», и что он «подключил мега экспертов».

Также именно «Джокер» распространил в сети информацию о «зарплатах в конвертах» для народных депутатов из президентской фракции, которую затем подтвердила исключенная из фракции нардеп Анна Скороход. Тем не менее в СБУ отказались расследовать этот факт, отложив открытие производства на 1 января 2020 года, когда с нардепов снимут неприкосновенность.

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