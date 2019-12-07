Политика

Россия снова заблокировала заявление ОБСЕ по ситуации в Украине

Россия блокирует любые попытки государств-участников ОБСЕ сделать заявление Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по российской агрессии против Украины. Об этом заявил глава миссии США при ОБСЕ посол Джеймс Гилмор во время пресс-конференции по результатам 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе.

«Соединенные Штаты серьезно обеспокоены относительно невыполнения некоторыми государствами своих обязательств в рамках ОБСЕ. По сути, есть только одно государство — Россия — которая несет главную ответственность за неспособность продвинуться в выполнении положений Хельсинкского заключительного акта и Парижской хартии», — заявил посол, сообщает Укринформ.

Американский дипломат отметил, что Россия не выполняет положения Хельсинкского акта, которым по сути были заложены основы ОБСЕ и проявлением этого является агрессия против Украины, Грузии, нарушения прав человека и тому подобное.

По его словам, это проявляется и в блокировании заявления по Украине, поскольку Кремль пользуется принципом консенсуса в Организации и не дает другим участникам высказаться и осудить нарушения международного порядка.

«И мы это наблюдаем каждый год здесь, на Совете министров ОБСЕ. Россия блокирует любые попытки других государств-участников сделать заявление по Украине. Также Россия блокирует любые усилия ОБСЕ по созданию украинско-российской наблюдательной миссии на границе, которая предотвратила бы незаконную перевозку боеприпасов или незаконную контрабанду через границу», — заявил глава миссии США при ОБСЕ.

Тем временем лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей официальной странице в Facebook сообщил, что делегация РФ настаивает на исключении вопроса об аннексии Крымского полуострова из декларации ОБСЕ.

По его словам, делегация Кремля желает полного исключения из декларации ОБСЕ любых упоминаний об оккупации Россией украинского Крыма.

«В связи с этим от имени высшего представительного органа коренного народа Крыма — Меджлиса крымскотатарского народа, призываем министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ не поддаваться на шантаж российской делегации», — написал Чубаров.

Также о блокировке сообщил бывший узник Кремля Олег Сенцов. Накануне он выступал вместе с другим узником Романом Сущенко перед делегациями ОБСЕ.

«Мы говорим о российской агрессии, наших пленных, а враги тем временем блокируют включение в итоговую резолюцию вопрос деоккупации Крыма», — написал Сенцов в Facebook.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Чубаров потребовал отзыва представителя ОБСЕ на переговорах в Минске Мартина Сайдика из-за его высказываний о Крыме. Через какое-то время ОБСЕ заменила Сайдика на переговорах в Минске.

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