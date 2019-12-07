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Происшествия

В жуткой автокатастрофе в Николаеве погибли водитель и пассажир такси (фото, видео)

10:14 7 декабря 2019 103
В жуткой автокатастрофе в Николаеве погибли водитель и пассажир такси (фото, видео)
Инф. «ФАКТОВ»

В Николаеве в ночь на субботу, 7 декабря, произошло смертельное ДТП с участием такси Lanos, которое на Октябрьском проспекте столкнулось с Lexus IS 300. Напомним, 3 ноября под Николаевом грузовой автомобиль Volvo столкнулся лоб в лоб с Fiat и протаранил легковушку.

По предварительным данным, виновником ДТП стал 21-летний водитель последней иномарки, который следовал со стороны улицы Строителей в направлении улицы Южной. В районе перекрестка с улицей Авангардной он не справился с управлением, автомобиль занесло, он резко изменил траекторию движения, выехал на встречную полосу и врезался в ехавшее навстречу такси.

От мощного удара Lanos буквально смяло в лепешку. Водитель и пассажир погибли на месте. Также пострадали водитель Lexus и его пассажирка, сидевшая на переднем сидении, сообщили очевидцы журналистам местного интернет-ресурса.

Lexus IS 300 после аварии

Такси буквально смяло

Полиция Николаевской области открыла уголовное производство по факту ДТП, решается вопрос о задержании водителя Lexus IS 300.

Напомним, на днях в Киеве на улице Кировоградской таксист Uber сбил пешехода прямо на переходе.

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