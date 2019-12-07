Украина

В 2019 году по линии Генерального штаба ВСУ, скорее всего, не будет израсходована половина предусмотренных бюджетом средств на техническую модернизацию (т.е. 4,5 млрд грн). При этом самыми «провальными» являются программы обеспечения живучести ВСУ, обеспечения средствами связи, автоматизированными системами управления, и даже такая чувствительная статья, как охрана военных объектов. Об этом в статье для Зеркала Недели сообщил военный эксперт Валентин Бадрак.

По его данным, непосредственно по государственному оборонному заказу не было закуплено нового оружия почти на половину выделенной на 2019 год суммы.

На предприятиях оборонно-промышленного комплекса ситуацию оценивают как близкую к коллапсу и всерьез говорят о разрушении производств и потере профессиональных компетенций в обозримом будущем.

Частные предприятия либо уже свернули работы в интересах национальной обороны, либо сворачивают их.

При этом благодаря усилиям негосударственных конструкторов в стране с нуля сформировались новые школы создания оружия: легкой бронетехники, высокоточных средств поражения, боевых артиллерийских комплексов и даже боевых роботов.

Однако поставки новых средств вооружения осуществляются в ВСУ практически единично, и если те же темпы будут сохранены, то для полного перевооружения ВСУ Украине понадобится не менее 40 лет, — отмечает эксперт.

Более того, он прогнозирует, что и в 2020 году неизрасходованными окажутся… «как минимум, несколько миллиардов гривен». Причиной этого он считает боязнь нового руководства военного ведомства истратить ресурсы «не туда» и… намерение провести аудит направлений этих расходов.

«Откровенно говоря, если первые контракты 2020 г. появятся только в апреле-мае, со стороны это будет выглядеть еще худшим решением, чем завершение закупок в рамках ранее утвержденных программ и проектов», — считает военный.

Напомним, ранее стало известно, что госпредприятие «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А. Морозова» вынужденно переводит почти тысячный коллектив предприятия на двухдневную рабочую неделю.

При этом еще в апреле тогда еще начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко поражал воображение журналистов информацией о принятии на вооружение за пять лет около 80 новых образцов вооружения и военной техники.

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