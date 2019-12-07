Коболев останется: Гончарук внес ясность в ситуацию вокруг смены главы "Нафтогаза"

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Правительство Украины поддерживает корпоративную реформу, а на позициях руководителей крупных государственных компаний хотело бы получить людей, которые прошли конкурсный отбор. Это касается десятков компаний, включая НАК «Нафтогаз Украины», относительно которого всегда была отдельная политика. Об этом в интервью РБК Украина заявил премьер Алексей Гончарук.
Он подчеркнул, что на данный момент в отношении «Нафтогаза» не может быть речи о каких-либо кадровых решениях как минимум до завершения переговоров с РФ о транзите газа и до момента завершения анбандлинга.
«Мне неизвестно о каких-либо политических решениях насчет изменения руководства «Нафтогаза», — подчеркнул Гончарук.
При этом что касается остальных государственных компаний, особенно тех, где не было конкурсов, премьер считает целесообразным проведение нового кадрового отбора.
Напомним, ранее в эфире «Свободы слова» на ICTV Тимофей Милованов отметил, что в ближайших планах правительства смены руководства НАК «Нафтогаз Украины» нет. Также, по его словам, нет никакого процесса по обновлению наблюдательного совета компании.
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