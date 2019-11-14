Россия готова снизить цену на газ для Украины: Путин назвал условие (видео)

Украина

Президент России Владимир Путин, заявлявший ранее о готовности продлить на год транзит газа территорией Украины даже без заключения транзитного соглашения, снова поднял тему голубого топлива.

В частности, он озвучил намерения РФ снизить цену на газ для нашей страны. Об этом заявил во время выступления по итогам саммита БРИКС.

«Мы готовы работать с Украиной, и по транзиту газа в Европу, и по поставкам в саму Украину. Причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы. Я хочу чтобы всем было понятно — невозможен никакой реверс. Газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы в другую… Это нереально абсолютно», — заявил Путин.

При этом российский президент добавил, что при прямых поставках газа из России цена голубого топлива может быть снижена на 20% и даже до 25%.

Напомним, что Россия использует газ как элемент давления в гибридной войне против Украины и годами ведёт энергетическую войну. После шантажа РФ в 2014 году наша страна сумела выбраться из «объятий» российского «энергетического спрута» именно благодаря поставкам газа по реверсу из Европы. И нынешнее высказывание Путина — ничто иное как попытки Кремля вернуть себе постоянного клиента. При этом никто не может гарантировать, что с запуском «Северного потока-2» цена на газ при прямых поставках от соседей снова не взлетит до космических высот.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не планирует отказываться от транзита газа через Украину даже при наличии альтернативных маршрутов. В Кремле подчеркнули, что продолжение транзита газа необходимо для самой Украины.

Кроме того, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев уверен, что российский «Газпром» из-за политических мотивов может не подписать с Украиной контракт на транзит газа после 1 января 2020 года. Коболев добавил, что Украина готова к такому сценарию.

Кроме того, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что на переговорах с Российской Федерацией Украина будет добиваться заключения долгосрочного контракта на транзит газа. Гончарук подчеркнул, что украинская сторона делает все возможное для подписания такого соглашения в максимально короткие сроки.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о том, что в переговорах по транзиту газа из РФ Украина настаивает на длительном сроке соглашения и объемах, которые позволят обеспечить обслуживание газотранспортной системы.

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