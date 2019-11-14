- 00:42 День работников радио, телевидения и связи Украины 2019: веселые поздравления и открытки
- 00:21 В ООН подсчитали число жертв войны на Донбассе
- 14.11 23:50 Такого еще не видели: Россия в ООН напрямую угрожала странам из-за голосования по Крыму
- 14.11 23:41 Англия в 1000-м матче забила семь мячей на «Уэмбли»: видеообзоры матчей отбора Евро-2020
- 14.11 23:38 Португалия – Литва — 6:0 с хет-триком Криштиану Роналду: видео голов матча отбора к Евро-2020
- 14.11 23:25 Россия готова снизить цену на газ для Украины: Путин назвал условие
- 14.11 22:55 Поджоги молочных магазинов в Киеве: в сети опубликовали видео происшествий
- 14.11 22:40 У нас полный контакт: Путин рассказал об отношениях с Зеленским
- 14.11 22:40 «Ворскла» уволила Косовского и снова назначит тренером знаменитого экс-динамовца
- 14.11 22:37 Чудо или погодные капризы: в киевском парке Киото расцвели сакуры
- 14.11 22:17 Путин решил, что может давать советы Украине: президент РФ сделал новое заявление о Донбассе
- 14.11 21:54 Дело о сбитом "Боинге": Нидерланды назначили дату суда над боевиком Гиркиным и его подручными
Россия готова снизить цену на газ для Украины: Путин назвал условие (видео)
Президент России Владимир Путин, заявлявший ранее о готовности продлить на год транзит газа территорией Украины даже без заключения транзитного соглашения, снова поднял тему голубого топлива.
В частности, он озвучил намерения РФ снизить цену на газ для нашей страны. Об этом заявил во время выступления по итогам саммита БРИКС.
«Мы готовы работать с Украиной, и по транзиту газа в Европу, и по поставкам в саму Украину. Причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы. Я хочу чтобы всем было понятно — невозможен никакой реверс. Газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы в другую… Это нереально абсолютно», — заявил Путин.
При этом российский президент добавил, что при прямых поставках газа из России цена голубого топлива может быть снижена на 20% и даже до 25%.
Напомним, что Россия использует газ как элемент давления в гибридной войне против Украины и годами ведёт энергетическую войну. После шантажа РФ в 2014 году наша страна сумела выбраться из «объятий» российского «энергетического спрута» именно благодаря поставкам газа по реверсу из Европы. И нынешнее высказывание Путина — ничто иное как попытки Кремля вернуть себе постоянного клиента. При этом никто не может гарантировать, что с запуском «Северного потока-2» цена на газ при прямых поставках от соседей снова не взлетит до космических высот.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не планирует отказываться от транзита газа через Украину даже при наличии альтернативных маршрутов. В Кремле подчеркнули, что продолжение транзита газа необходимо для самой Украины.
Кроме того, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев уверен, что российский «Газпром» из-за политических мотивов может не подписать с Украиной контракт на транзит газа после 1 января 2020 года. Коболев добавил, что Украина готова к такому сценарию.
Кроме того, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что на переговорах с Российской Федерацией Украина будет добиваться заключения долгосрочного контракта на транзит газа. Гончарук подчеркнул, что украинская сторона делает все возможное для подписания такого соглашения в максимально короткие сроки.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о том, что в переговорах по транзиту газа из РФ Украина настаивает на длительном сроке соглашения и объемах, которые позволят обеспечить обслуживание газотранспортной системы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...