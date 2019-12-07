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Пожар в одесском колледже: у полиции появились первые подозреваемые (видео)
У полиции Одессы появились двое подозреваемых в совершении поджога в здании на Троицкой, где в результате пожара погибли пять человек, 10 считаются пропавшими без вести.
По результатам уже проведенных следственных действий готовятся и после согласования с прокуратурой Одесской области будут уведомлены подозрения двум лицам.
Об этом в субботу, 7 декабря, во время встречи с журналистами рассказал заместитель начальника областного главка — начальник Следственного управления Сергей Шайхет.
По его словам, органами досудебного расследования допрошено более 150 человек, назначено более двух десятков судебных экспертиз. Начиная с 5 декабря, непрерывно продолжается осмотр места происшествия.
«При осмотре непосредственно места пожара были обнаружены четыре тела, два из которых родственники узнали. Другие два человека пока не опознаны, тела направлены на СМЭ. Пока, по результатам уже проведенных следственных действий, готовится сообщение о подозрениях двум лицам. В кратчайшие сроки они будут направлены в прокуратуру Одесской области и после согласования сообщении самим подозреваемым. Однако это только предварительные результаты. В ходе дальнейшего расследования подозреваемых может стать больше», — сообщил Шайхет.
Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в здании могут быть остановлены из-за угрозы обрушения. Между тем решено, что студенты колледжа приступят к занятиям уже 9 декабря. Для них специально выделены помещения.
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