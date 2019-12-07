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Накануне встречи "нормандской четверки" во всех храмах ПЦУ пройдут молебны за победу Украины
В воскресенье, 8 декабря, накануне «нормандского саммита», во всех храмах Православной Церкви Украины пройдет молебен за установление справедливого мира и победу Украины. Об этом говорится на официальной странице ПЦУ в Facebook.
Молебен пройдет после Божественной литургии. Соответствующее распоряжение об этом подписал предстоятель Православной церкви Украины Блаженнейший митрополит Епифаний.
В сообщении говорится, что ПЦУ постоянно помогает и поддерживает семьи, которые пострадали из-за войны, которая шестой год продолжается на востоке страны. Молится за вечный покой душ умерших защитников и просит у Бога справедливого мира для нашей страны.
«Накануне важных международных переговоров в Париже, которые будут касаться дальнейшей судьбы нашей страны, возлагаем большие надежды на Всемилостивого Господа. Поэтому едиными устами и единым сердцем завтра во всех уголках Украины будем молиться за справедливый мир и победу для нашего народа и нашего государства. Боже великий, единый, нам Украину храни!», — говорится в сообщении.
Напомним, перед поездкой в Париж, президент Владимир Зеленский встретился с представителями церквей и религиозных организаций Украины. Он призвал поддержать мирные инициативы украинской стороны. В свою очередь, представители духовенства отметили, что молятся за мир в Украине, и пожелали президенту силы, терпения и Божьего благословения на предстоящих переговорах.
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