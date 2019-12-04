Украина

Перед поездкой в Париж Зеленский встретился с представителями украинских церквей: о чем говорили

Накануне саммита в «нормандской формате» президент Владимир Зеленский встретился с представителями церквей и религиозных организаций Украины. Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

В связи с предстоящими переговорами в Париже президент призвал поддержать мирные инициативы украинской стороны.

«Мы — разные, у нас разные конфессии, церкви, мечети, синагоги и тому подобное. И это нормально, потому что у нас большая, очень красивая, иногда с трудом, но наша любимая страна. Верю в вас», — сказал Зеленский, отметив, что через три года блокировки появилась возможность начать диалог с Россией.

Глава государства подчеркнул, что ему важно услышать советы. По его словам, так он будет чувствовать, что все украинцы вместе.

Представители духовенства отметили, что молятся за мир в Украине, и пожелали президенту силы, терпения и Божьего благословения на переговорах лидеров стран — участниц «нормандского формата».

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всей Украины Епифаний отметил: «Церкви имеют большой потенциал, который нужно использовать в тех мирных инициативах, которые вы сейчас проявляете по завершению этой страшной войны. Мы молимся за мир — за справедливый мир в Украине».

Митрополит УПЦ МП Онуфрий поддержал мирные инициативы. По его словам, вопрос мира необходимо решать путем диалога.

Верховный архиепископ Киево-Галицкий, глава Украинской греко-католической церкви Святослав отметил, что сейчас Украина является демократическим государством, где все чувствуют себя свободно — независимо от вероисповедания, и религиозное сообщество дорожит таким положением дел.

«Хочу пожелать вам силы Моисея, который мог сказать фараону „Let my people go“. Потому что никто сегодня так не заинтересован, чтобы наступил мир в Украине, как сами украинцы. Россия имеет свои интересы, богатые страны мероприятия имеют свои интересы. Мы не можем в тех переговорах отступиться от своего желания быть свободным, независимым государством, выбирать свой путь развития. Мы достойны того, чтобы другие народы, наши соседи уважали наш выбор», — подчеркнул предстоятель УГКЦ.

Он пожелал президенту мудрости и заверил в поддержке в работе на благо Украины.

Представители церквей и религиозных организаций также выразили обеспокоенность относительно законопроекта № 0931 о гармонизации законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации с правом Европейского Союза, отметили вопросы выделения земли для строительства культовых сооружений, а также подчеркнули необходимость сотрудничества для поддержания безопасности внутри страны.

Президент заверил в готовности к встречам и решения проблем.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время саммита «нормандской четверки» планирует решить вопросы окончания войны на Донбассе. В частности, обсудить формат и срок передачи под контроль Украины границы с Россией на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

В Украине предположили, что в Париже между лидерами Украины, Франции, Германии и России будут достигнуты новые договоренности.

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