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Шоу-бизнес

"Воплощение красоты": пышная грудь дочери Крутого взбудоражила поклонников (фото)

6:03 8 декабря 2019 26
Дочь Крутого
Инф. «ФАКТОВ»

Родившийся в Украине композитор Игорь Крутой, который поддержал во время травли в РФ Софию Ротуру, часто с удовольствием вспоминает свою дочь-красавицу Викторию, которая славится своей прекрасной фигурой и милым личиком.

Да девушка и сама доказывает это, публикуя снимки в Сети.

Не стало исключением и последнее фото, которое привело в очень сильное волнение подписчиков дочери композитора.

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В кадре девушка позирует в черном открытом купальнике, который выгодно подчеркивает все достоинства ее фигуры. Дополнили образ полное отсутствие макияжа, что на ярком солнце у лазурного побережья было бы просто неуместно, и соломенная шляпка с черной лентой, пишут «Дни.ру».

Контраст загорелой кожи с темной тканью как нельзя лучше смотрится в кадре. На бэкграунде можно рассмотреть лежаки, сразу за которыми начинается синяя водная гладь. По всей видимости, дочь знаменитого композитора предпочитает проводить декабрьские каникулы в теплых странах, позабыв про российские ветра и стужу.

«Загораем на солнышке. Любопытный факт: если вы моетесь сразу после того, как позагорали, то вы смываете со своей кожи витамин Д», — написала девушка на личной странице в социальной сети «Инстаграм».

Изначально текст был напечатан на английском языке, однако Виктория продублировала его на русском, чтобы донести до поклонников интересную информацию.

В свою очередь, фолловеры знаменитости пришли в восторг от ее пышных форм. За несколько часов публикация набрала более трех тысяч лайков, а комментариев с комплиментами и вовсе не счесть. Многие отметили, что девушка выглядит необыкновенно хорошо.

«Вика, ты воплощение красоты», «Вы очень красивая», «Не забудь мазаться кремом. Солнце опасное», «Ow! Sexy», «Прелесть, обожаю тебя», «Какая грудь!», — написали восторженные комментаторы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народная артистка СССР София Ротару назвала композитора Игоря Крутого своим «дорогим другом», поздравляя его с юбилеем в эфире программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!».

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