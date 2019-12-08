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"Воплощение красоты": пышная грудь дочери Крутого взбудоражила поклонников (фото)
Родившийся в Украине композитор Игорь Крутой, который поддержал во время травли в РФ Софию Ротуру, часто с удовольствием вспоминает свою дочь-красавицу Викторию, которая славится своей прекрасной фигурой и милым личиком.
Да девушка и сама доказывает это, публикуя снимки в Сети.
Не стало исключением и последнее фото, которое привело в очень сильное волнение подписчиков дочери композитора.
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В кадре девушка позирует в черном открытом купальнике, который выгодно подчеркивает все достоинства ее фигуры. Дополнили образ полное отсутствие макияжа, что на ярком солнце у лазурного побережья было бы просто неуместно, и соломенная шляпка с черной лентой, пишут «Дни.ру».
Контраст загорелой кожи с темной тканью как нельзя лучше смотрится в кадре. На бэкграунде можно рассмотреть лежаки, сразу за которыми начинается синяя водная гладь. По всей видимости, дочь знаменитого композитора предпочитает проводить декабрьские каникулы в теплых странах, позабыв про российские ветра и стужу.
«Загораем на солнышке. Любопытный факт: если вы моетесь сразу после того, как позагорали, то вы смываете со своей кожи витамин Д», — написала девушка на личной странице в социальной сети «Инстаграм».
Изначально текст был напечатан на английском языке, однако Виктория продублировала его на русском, чтобы донести до поклонников интересную информацию.
В свою очередь, фолловеры знаменитости пришли в восторг от ее пышных форм. За несколько часов публикация набрала более трех тысяч лайков, а комментариев с комплиментами и вовсе не счесть. Многие отметили, что девушка выглядит необыкновенно хорошо.
«Вика, ты воплощение красоты», «Вы очень красивая», «Не забудь мазаться кремом. Солнце опасное», «Ow! Sexy», «Прелесть, обожаю тебя», «Какая грудь!», — написали восторженные комментаторы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народная артистка СССР София Ротару назвала композитора Игоря Крутого своим «дорогим другом», поздравляя его с юбилеем в эфире программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!».
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