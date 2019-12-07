Происшествия

В Харькове автомобиль сбил мужчину с коляской на пешеходном переходе

В Харькове произошло ДТП, в котором автомобиль на пешеходном переходе сбил мужчину с коляской, в которой находился его месячный внук. Несколько дней назад в Киеве таксист Uber сбил пешехода прямо на переходе.

Авария в Харькове случилась 6 декабря около 13:40 на улице Академика Барабашова, 42.

Как сообщили в областном главке полиции, 42-летний водитель иномарки Ford на нерегулируемом пешеходном переходе не справился с управлением, выехал на обочину, где совершил наезд на 49-летнего мужчину с детской коляской, в котором находился младенец. Авария произошла, когда пешеход заканчивал переход дороги.

Деда и его месячного внука доставили в больницу. Мужчину после медицинского осмотра отпустили. Ребенок с матерью остались в больнице для наблюдения

Как сообщали «ФАКТЫ», в Буче под Киевом перевернувшаяся маршрутка раздавила пешехода. А в Борисполе на выезде из аэропорта автомобиль совершил смертельный наезд на велосипедиста.

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