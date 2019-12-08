Украина

Тепло и немного сыро: синоптики уточнили прогноз погоды на 8 декабря

В воскресенье, 8 декабря, на большей части территории Украины будет без осадков. Небольшой дождь пройдет местами в западных областях. В Карпатах возможен дождь с мокрым снегом. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер юго-западный, 5−10 м / с, днем в Карпатах местами порывы 15−20 м / с.

Температура ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем 1−6 градусов тепла, на крайнем юге до 9 со знаком «плюс».

В Киеве в воскресенье увеличится облачность, возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха составит 5 градусов выше нуля.

Напомним, по прогнозам народных синоптиков, во второй декаде декабря Украину ожидают как оттепели, так и морозы до 12 градусов.

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