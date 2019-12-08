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Тепло и немного сыро: синоптики уточнили прогноз погоды на 8 декабря
В воскресенье, 8 декабря, на большей части территории Украины будет без осадков. Небольшой дождь пройдет местами в западных областях. В Карпатах возможен дождь с мокрым снегом. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Ветер юго-западный, 5−10 м / с, днем в Карпатах местами порывы 15−20 м / с.
Температура ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем 1−6 градусов тепла, на крайнем юге до 9 со знаком «плюс».
В Киеве в воскресенье увеличится облачность, возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха составит 5 градусов выше нуля.
Напомним, по прогнозам народных синоптиков, во второй декаде декабря Украину ожидают как оттепели, так и морозы до 12 градусов.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».