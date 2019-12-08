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Украина

Зеленскому припомнили его слова о встрече с Путиным: сеть обсуждает видео

10:18 8 декабря 2019 513
Зеленский и Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Накануне встречи президентов Зеленского и Путина в Париже, аналитики и эксперты делают различные прогнозы, украинцы выходят на Майдан, чтобы напомнить власти о «красных линиях», а бывший депутат Борислав Береза написал в Facebook о том, что знает, с чем Зеленский вернется после «нормандского саммита».

Береза потроллил Зеленского и напомнил видео, записанное после первого тура президентских выборов, в котором тогда еще кандидат в президенты уверенно говорил, что скажет Путину при первой встрече.

«Я ему (Путину) скажу: ну, наконец-то вы вернули наши территории. Сколько готовы еще компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?» — поделился своими мечтами Зеленский.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в СНБО выработали рекомендации президенту Владимиру Зеленскому, готовящемуся к встрече «нормандской четверки» в Париже. В первую очередь, будет поднят вопрос возвращения военнопленных. Затем планируется обсудить прекращение огня по всей линии фронта на Донбассе. Третьим вопросом будет выработка понимания того, что происходит с украинско-российской границей.

Эксклюзивный материал «Вернет ли Украина Донбасс? Чего ждать от встречи Зеленского с Путиным» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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