- 11:15 Лучшее фото из миллиона: одесситка победила в престижном фотоконкурсе в Германии
- 11:04 Руис – Джошуа: статистика ударов
- 10:56 Месси в день юбилея трижды забил «Мальорке» и побил рекорд Криштиану Роналду
- 10:53 Пожар в одесском колледже: число жертв возросло до десяти
- 10:31 В Бахмуте прощаются с убитым активистом Артемом Мирошниченко: появилось фото похорон
- 10:22 У Меркель выдвинули требование Кремлю по поводу Украины
- 10:18 Зеленскому припомнили его слова о встрече с Путиным: сеть обсуждает видео
- 09:49 Украинка утеплила дом бутылками: эффект получился потрясающий
- 09:46 На границе с Румынией заметили "НЛО": что об этом известно
- 09:38 Почти половина военных США считают Россию не врагом, а союзником
- 09:20 Жена экс-нардепа Лещенко дала концерт в Москве: сеть вскипела от возмущения
- 09:02 МВФ выдаст новый крупный кредит Украине: у Зеленского раскрыли детали
Зеленскому припомнили его слова о встрече с Путиным: сеть обсуждает видео
Накануне встречи президентов Зеленского и Путина в Париже, аналитики и эксперты делают различные прогнозы, украинцы выходят на Майдан, чтобы напомнить власти о «красных линиях», а бывший депутат Борислав Береза написал в Facebook о том, что знает, с чем Зеленский вернется после «нормандского саммита».
Береза потроллил Зеленского и напомнил видео, записанное после первого тура президентских выборов, в котором тогда еще кандидат в президенты уверенно говорил, что скажет Путину при первой встрече.
«Я ему (Путину) скажу: ну, наконец-то вы вернули наши территории. Сколько готовы еще компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?» — поделился своими мечтами Зеленский.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в СНБО выработали рекомендации президенту Владимиру Зеленскому, готовящемуся к встрече «нормандской четверки» в Париже. В первую очередь, будет поднят вопрос возвращения военнопленных. Затем планируется обсудить прекращение огня по всей линии фронта на Донбассе. Третьим вопросом будет выработка понимания того, что происходит с украинско-российской границей.
Эксклюзивный материал «Вернет ли Украина Донбасс? Чего ждать от встречи Зеленского с Путиным» читайте на сайте «ФАКТОВ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт