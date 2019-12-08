Украина

В Украине "запустилась" обновленная таможня: бизнесменам рассказали, какие проблемы их ждут и что с этим делать

С 8 декабря в Украине запустилась обновленная таможенная служба. Все обязанности перешли к таможням в структуре Гостаможслужбы, именно им отныне необходимо подавать таможенные декларации. Полномочия таможен Государственной фискальной службы прекращены.

Руководство проекта «Новая таможня» призывает бизнес обратить внимание, что счета таможен изменились. Новые реквизиты для оплаты можно уточнить на сайтах соответствующих таможен. Старые счета Государственной фискальной службы (ГФС) будут недоступны для поступления средств.

Ранее перечисленные авансовые таможенные платежи можно будет использовать для оплаты счетов, выставленных новыми таможнями. «Но будьте внимательны! Если таких средств недостаточно для таможенного оформления товаров, запланированного с понедельника 9 декабря (когда заработают банки и казначейство), средства предоплаты за таможенное оформление товаров необходимо уже платить исключительно на новые счета Гостаможслужбы и таможен Гостаможслужбы», — уточнили в Министерстве финансов.

Гостаможслужба предупредила, что в первые дни возможны ошибки в процедуре принятия электронных таможенных деклараций. Это связано с переходом таможен на новый классификатор мест оформления, а также ввиду изменения электронных адресов таможенных подразделений.

Руководство Гостаможслужбы признает, что остались некоторые точечные вопросы, требующие решения. Это касается мест доставки, транзита, проблем, связанных с особенностями работы железной дороги. Уладить эти недочеты планируется в течение следующей недели.

Напомним, обновление таможенной службы предполагало, что более 500 сотрудников не будут переведены в новую структуру.

Фото pershij.com.ua

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