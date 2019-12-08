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Политика

Говорят о чем угодно, только не о войне: Балух на Майдане резко высказался об украинцах

16:11 8 декабря 2019 579
Владимир Балух
Инф. «ФАКТОВ»

Бывший узник Кремля Владимир Балух заявил, что многие украинцы живут повседневной жизнью и не замечают страшных событий, которые происходят в стране. Об этом он сказал, выступая со сцены на Майдане, где проходит народное вече.

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«Только что, добираясь сюда с Борщаговки, я видел много людей, которые говорят о чем угодно, про футбол, про цены, курс гривны, коммуналку. Создается впечатление, что никто не помнит, что в стране идет война, что гибнут наши ребята, патриоты просто за возможность говорить на родном языке, языке наших предков», — сказал он, пишет Цензор.НЕТ.

Балух подчеркнул, что украинцы никогда не согласятся быть снова «втянутыми в империю».

«Мы платили и будем платить цену за нашу свободу. У нас есть ядро, способное переломать хребет этому непутевому соседу, который считает себя лучше нас. В Нормандии, договариваясь про обмен пленными, я хочу, чтобы Зеленский меня услышал, что предавая Украину, сливая Украину Путину, он, в том числе, предает тех ребят, которые сейчас за Украину страдают», — отметил Балух перечислив имена украинских политузников.

«Ни им, ни нам свобода такой ценой не нужна», — добавил он.

Как писали «ФАКТЫ», 8 декабря на Майдане Независимости в Киеве продолжается вече «Красные линии Зеленскому». Люди собрались на главную площадь столицы около 13:00. В акции принимают участие более 5 тысяч человек.

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