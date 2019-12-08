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На Майдане Независимости в Киеве продолжается вече «Красные линии Зеленскому».
Люди собрались на главную площадь столицы около 13:00. Сейчас в акции принимают участие более 5 тысяч человек. Люди постоянно подходят.
У подножия стелы Независимости установлена сцена, с которой выступают организаторы и активисты акции.
В руках протестующих государственные флаги Украины, партийные знамена, плакаты с лозунгами: «Красные линии для Зе!», «Никаких компромиссов», «Я не хочу в Союз», «Путин будет в суде», «Верни не унитазы — верни Крым».
После официального начала акции, участники почтили минутой молчания погибших на фронте, а также в недавнем пожаре в Одессе.
Выступающие на сцене политики, журналисты, активисты, простые украинцы предостерегают президента Зеленского от сдачи национальных интересов Украины на встрече в Париже 9 декабря.
Организаторами акции являются партии «Европейская солидарность», «Голос», «Батьківщина». На Майдане также находятся представители «Свободы», Движения Сопротивления Капитуляции, Украинской Добровольческой Армии, «Демократической сокиры», ОО «Солидарное дело общин».
Митинг проходит в спокойном режиме, правопорядок обеспечивает Национальная полиция.
ФОТО СЕРГЕЯ ТУШИНСКОГО
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