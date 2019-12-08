«Динамо» в суперматче на «Олимпийском» проиграло в меньшинстве «Заре» (видео)

Спорт

В воскресенье, 8 декабря, завершилась трехдневная программа 17-го тура чемпионата Украины по футболу. В шести поединках команды наколотили в ворота друг друга 21 мяч и заработали пять красных карточек.

При этом три воскресные встречи в память о жертвах страшного пожара в Одессе начались с минуты молчания. Кроме того, участники поединков вышли на матчи в футболках в поддержку акции «Давай, забивай!», организованной с целью привлечь внимание к помощи онкобольным детям. Титульный спонсор УПЛ заплатит 1 000 гривен за каждый гол, забитый с начала сезона, благотворительному фонду «Таблеточки», который защищает интересы онкобольных детей в Украине.

Чемпионат Украины. 17-й тур

8 декабря

«Динамо» (Киев) — «Заря» (Луганск) — 1:2 (Вербич, 22 — Михайличенко, 6, Хомченовский, 56). На 52-й минуте удален Кадар («Динамо»). Молодежные составы — 1:1.

«Динамо»: Бойко, Кендзера, Попов, Кадар, Караваев, Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Вербич (Цитаишвили, 81), Шапаренко (Шабанов, 57), Беседин (де Пена, 60).

«Мариуполь» — «Львов» — 0:0. На 48-й минуте удален Братков («Львов»), а на 65-й — Танковский («Мариуполь»). Молодежные составы — 3:1.

«Карпаты» (Львов) — «Десна» (Чернигов) — 2:6 (Назарина, 17, с пенальти, Бойчук, 64 — Имереков, 3, Филиппов, 16, с пенальти, 89, Калитвинцев, 51, 81, Хльобас, 77). На 58-й минуте удален Кудрик («Карпаты»). Молодежные составы — 2:0.

7 декабря

«Александрия» — «Ворскла» (Полтава) — 3:0 (Запорожан, 59, с пенальти, Ковалец, 75, 85). Молодежные составы — 1:2.

«Колос» (Коваливка) — «Днепр-1» — 4:0 (Вильхамссон, 14, с пенальти, 53, Ильин, 57, Смирный, 78). На 40-й минуте удален Коркишко («Днепр-1»). Молодежные составы — 0:0.

6 декабря

«Шахтер» (Донецк) — «Олимпик» (Донецк) — 3:0 (Матвиенко, 4, Марлос, 77, Исмаили, 90+1).

«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Патрик (Маркос Антонио, 88), Тете (Марлос, 68), Коваленко (Соломон, 82), Тайсон, Мораес.

«Заря», несмотря на то, что уже пять лет не играет в родном Луганске, неизменно отбирает очки у «Динамо» вот уже в семи (!) чемпионатах Украины подряд. Вот и в матче первого круга в Запорожье подопечные Алексея Михайличенко не удержали победу, выигрывая по ходу встречи с разницей в два мяча — 2:2.

На сей раз команда Виктора Скрипника просто здорово начала противостояние на «Олимпийском», за счет скоростей и тактической выучки превратив в проходной двор оборону «Динамо», в ряды которой вернулся выздоровевший Попов (при этом встречу пропускал Миколенко). И еще счастье команды Михайличенко, что все у ворот Бойко в первом тайме закончилось одним лишь голом воспитанника… «Динамо» Михайличенко. Луганчане упустили еще два-три супершанса!

Правда, «Динамо» смогло отыграться в середине первого тайма, когда после навеса Кендзеры словенец Вербич шикарно пробил головой.

Беды киевлян продолжились после перерыва. Сначала венгр Кадар, на игру которого нельзя было смотреть без слез, заработал вторую в поединке желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. И пока хозяева готовили замену, Хомченовский (после паса Михайличенко!) оставил динамовскую оборону и голкипера с носом — 1:2.

Киевляне при поддержке на трибунах 8 814 болельщиков даже вдесятером делали все возможное, чтобы спасти матч (к примеру, вышедший на замену де Пена пробил головой в перекладину), но парни Скрипника не дрогнули. Заслуженная победа «Зари», которая до этого последний раз обыгрывала динамовцев в их логове в мае 2017-го.

0:1 Михайличенко (6-я мин.)

1:1 Вербич (22-я мин.)

1:2 Хомченовский (56-я мин.)

Напомним, что в ближайший четверг динамовцы на родном «Олимпийском» проведут решающий матч группового турнира Лиги Европы против швейцарского «Лугано». Победа в этой встрече (желательно с разницей в два и больше мячей), независимо от исхода параллельной встречи «Копенгаген» — «Мальме», гарантирует «бело-синим» путевку в 1/16 финала турнира.

К сожалению, из-за дисквалификации команде Михайличенко не помогут Шабанов, Сидорчук и Вербич, а у «Лугано», который в поединке чемпионата Швейцарии сыграл вничью на поле «Ксамакса» (1:1) и занимает в турнирной таблице шестое место, по той же причине не выйдет на поле бразилец Карлиньос, а из-за травм — уругваец Саббатини и швед Герндт.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи «Динамо» — «Лугано».

К игре с «Десной» футболисты некогда грозных «Карпат» подошли, имея в пассиве серию из девяти (!) поединков без побед (три ничьи, шесть поражений). Вот и эту встречу на стадионе «Украина» подопечные Романа Санжара просто ужасно, пропустив за первые 16 минут два мяча.

Казалось, гол Назарины с пенальти может вернуть львовян в игру. Но гол Калитвинцева и удаление с поля голкипера Кудрика «похоронили» надежду «Карпат» на спасение. 2:6 — самый результативный матч сезона (ранее таковым был «Шахтер» — «Заря» — 4:3)! Кстати, отметившийся «дублем» форвард «Десны» Филиппов с 9 точными ударами вышел на чистое второе место в бомбардирской гонке УПЛ.

«Мариуполь», отобравший в прошлом туре два очка у «Шахтера», принимал на своем поле «Львов», прозябающий на дне турнирной таблицы. Ранее львовяне не выиграли в приазовском городе ни одного матча. Не удалось им огорчить команду Александра Бабича и на сей раз. Впрочем, и ничья в игре 10 на 10 позволила команде Меликяна обойти в турнирной таблице земляков из «Карпат».

Положение команд:

1. «Шахтер» — 47 очков;

2. «Заря» — 34;

3. «Десна» — 33;

4. «Динамо» — 33;

5. «Александрия» — 30;

6. «Колос» — 20;

7. «Мариуполь» — 19;

8. «Олимпик» — 18;

9. «Днепр-1» — 18;

10. «Львов» — 12;

11. «Карпаты» — 11;

12. «Ворскла» — 11.

Бомбардиры: 14 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 9 — Александр Филиппов («Десна»); 8 — Артем Беседин («Динамо»), Богдан Леднев («Заря»); 7 — Тайсон, Марлос (оба — «Шахтер»), Дмитрий Хлебас («Десна»); 6 — Виктор Цыганков, Беньямин Вербич (оба — «Динамо»); 5 — Назарий Русин, Владлен Юрченко (оба — «Заря»), Карлос де Пена («Динамо»), Кирилл Ковалец («Александрия»), Евгений Назарина («Карпаты»).

В последнем в уходящем году, 18-м, туре премьер-лиги сыграют: «Львов» — «Колос», «Заря» — «Шахтер», «Олимпик» — «Мариуполь» (14 декабря), «Ворскла» — «Карпаты», «Десна» — «Динамо», «Днепр-1» — «Александрия» (15 декабря).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в большинстве прервало беспроигрышную серию «Олимпика».

Фото ФК «Динамо»

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