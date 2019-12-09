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Украина

"Много хорошей информации": Трамп заинтриговал рассказом о результатах визита Джулиани в Украину

0:50 9 декабря 2019 24
Трамп и Джулиани
Инф. «ФАКТОВ»

Недавняя поездка адвоката Руди Джулиани в Украину была очень полезной и результативной. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает «Голос Америки».

По словам американского президента, его представитель в ходе визита встречался с украинскими должностными лицами и теперь готовит доклад о них.

«Он только что вернулся и собирается подготовить отчет, кажется, для генерального прокурора, Конгресса и Министерства юстиции. Он говорит, что нашел много хорошей информации. Я не говорил с ним об этой информации, но как вы знаете, Руди является одним из лучших борцов с преступностью за последние 50 лет», — сказал Дональд Трамп на брифинге с журналистами.

Напомним, что накануне Руди Джулиани совершил визит в Киев. Он встретился с бывшими генпрокурорами Юрием Луценко и Виктором Шокиным, с действующими депутатами Рады Александр Дубинский и Андреем Деркачем, а также с бывшим работником посольства Украины в США Андреем Телиженко, и недавно уволенным прокурором Константином Куликом.

По словам адвоката, он отправился в Украину для съемок документального фильма, который должен развенчать обвинения демократов и доказать, что процедура импичмента не имеет под собой никаких оснований.

В то же время американские СМИ писали, что список людей, с которыми виделся Джулиани, довольно сомнительный. Журналисты обратили внимание на то, что большинство этих должностных лиц так или иначе касаются коррупции и распространяли опровергнутую теорию о том, что якобы Украина, а не Россия вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в США завершилось расследование скандала под условным названием «Украинагейт». Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани является одной из ключевых фигур в этом деле. Его связывают с арестованными в Вашингтоне бизнесменами с украинскими корнями, которым предъявляют незаконное вложение средств зарубежных доноров в предвыборные кампании в США.

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