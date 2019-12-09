- 00:50 "Много хорошей информации": Трамп заинтриговал рассказом о результатах визита Джулиани в Украину
- 00:10 Гончарук прокомментировал ситуацию с предстоящим отопительным сезоном
- 08.12 23:43 Пошла кровь изо рта: в США трагически умер молодой рэпер
- 08.12 23:21 Зверское убийство отверткой под Ровно: парень лишил жизни пенсионера из-за денег
- 08.12 22:44 Полиция Киева подсчитала участников "предупредительных" акций на Майдане и Банковой
- 08.12 22:20 Зеленский не будет в Париже говорить с Путиным о статусе Донбасса, — Разумков
- 08.12 21:48 Организаторы акции "Варта на Банковій" рассказали, как пройдет ночь под Офисом президента
- 08.12 21:01 Пальмира Фурман: "Во время участия в "Х-факторе" приснилось, что группа распалась. Вот мы и вылетели"
- 08.12 20:36 Протестующие активисты пришли к офису Зеленского: онлайн-трансляция акции "Варта на Банковій"
- 08.12 20:23 Обнародован график встреч Зеленского в Париже. Тет-а-тет с Путиным в нем нет
- 08.12 20:21 «Хочу стать киллером и убивать людей», – написал в школьном сочинении один из участников убийства волонтера в Бахмуте
- 08.12 19:49 Можно заключать выгодные сделки и стричь волосы: лунный календарь на 9-15 декабря
"Много хорошей информации": Трамп заинтриговал рассказом о результатах визита Джулиани в Украину
Недавняя поездка адвоката Руди Джулиани в Украину была очень полезной и результативной. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает «Голос Америки».
По словам американского президента, его представитель в ходе визита встречался с украинскими должностными лицами и теперь готовит доклад о них.
«Он только что вернулся и собирается подготовить отчет, кажется, для генерального прокурора, Конгресса и Министерства юстиции. Он говорит, что нашел много хорошей информации. Я не говорил с ним об этой информации, но как вы знаете, Руди является одним из лучших борцов с преступностью за последние 50 лет», — сказал Дональд Трамп на брифинге с журналистами.
Напомним, что накануне Руди Джулиани совершил визит в Киев. Он встретился с бывшими генпрокурорами Юрием Луценко и Виктором Шокиным, с действующими депутатами Рады Александр Дубинский и Андреем Деркачем, а также с бывшим работником посольства Украины в США Андреем Телиженко, и недавно уволенным прокурором Константином Куликом.
По словам адвоката, он отправился в Украину для съемок документального фильма, который должен развенчать обвинения демократов и доказать, что процедура импичмента не имеет под собой никаких оснований.
В то же время американские СМИ писали, что список людей, с которыми виделся Джулиани, довольно сомнительный. Журналисты обратили внимание на то, что большинство этих должностных лиц так или иначе касаются коррупции и распространяли опровергнутую теорию о том, что якобы Украина, а не Россия вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в США завершилось расследование скандала под условным названием «Украинагейт». Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани является одной из ключевых фигур в этом деле. Его связывают с арестованными в Вашингтоне бизнесменами с украинскими корнями, которым предъявляют незаконное вложение средств зарубежных доноров в предвыборные кампании в США.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.