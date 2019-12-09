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В поисках убежища: в заповедник Аскания-Нова прилетели 18 красавцев-лебедей из российской тундры
В заповеднике Аскания-Нова, который называют одним из чудес Украины, появились неожиданные гости: сюда прилетела целая стая малых (тундровых) лебедей.
Об этом пишет издание «Херсон online».
Издание напоминает, что эти птицы занесены в Красную Книгу Украины, так как у нас они даже не гнездятся, а лишь прилетают на зимовку, и держатся, преимущественно, на черноморском побережье в районе Очакова.
Но если прежде в Аскании-Нова видели только единичных представителей этого вида, то сейчас тут пережидают сезон холодов сразу восемнадцать крылатых красавцев!
И это — не считая тысяч огарей, гусей и прочих водоплавающих птиц, которые вечерами садятся на пруды в заповеднике, представляя собой потрясающее зрелище.
По словам директора заповедника Виктора Гавриленко увидеть уникального заповедника на зимних праздниках смогут участники организованных туров — группами не менее 12 человек.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ноябре 2018 года умер Эдуард фон Фальц-Фейн, большой друг Украины и старейшина рода основателей заповедника «Аскания-Нова». Он был награжден Орденом князя Ярослава Мудрого V степени за выдающийся личный вклад в сохранение украинского культурного наследия, активное участие в развитии природоохранной и эколого-образовательной деятельности биосферного заповедника «Аскания-Нова» имени Ф. Э. Фальц-Фейна Украинской академии аграрных наук.
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