Украинские Мальдивы и Эйфелева башня: как бюджетно отдохнуть в Скадовске (фото, видео)

Общество и люди

Тихий курортный Скадовск давно завоевал популярность среди отдыхающих. Он привлекает теплым неглубоким морем, просторными пляжами и воздухом, насыщенным йодом и бромом. Этот курорт ориентирован на отдых с детьми — тут для них дельфинарий, парк развлечений с аттракционами, аквапарк, множество активностей на пляже. И ходить далеко не нужно — все сосредоточено возле тенистой набережной, где даже в жару комфортно. Сюда едут не только отдохнуть, но и оздоровиться. И еще — Скадовск дешевле популярных Затоки, Грибовки и Железного порта.

Как отдохнуть в Скадовске на любой вкус и кошелек — читайте далее.

Добраться до Скадовска из Киева можно на машине или автобусе до Херсона, потом пересадка на Скадовск. Дорога займет около десяти часов с небольшими остановками. Билет из Киева у разных перевозчиков обойдется в 400−500 гривен. До Скадовска — еще от 95. Удовольствие весьма сомнительное по нашим дорогам, особенно в Николаевской области.

До Херсона можно доехать и на поезде — билет «плацкарт» обойдется 262 гривны, купе — 412−488. Быстрее и комфортнее путешествовать на самолете — всего час лету от Киева за 1850 гривен (в одну сторону).

Жилье в Скадовске — также на любой вкус и возможности: все зависит от расположения к морю, инфраструктуры и комфорта. Есть пансионаты, здравницы, отели и частный сектор. Место в гостевом доме обойдется от 100 гривен за человека. В скромном пансионате — 400. Дороже стоят отели на самой набережной. Здесь небольшой номер для троих (раскладной диван и кровать) с удобствами (холодильник, кондиционер, телевизор, бесплатный интернет) и даже бассейном обойдется от 1000 гривен. Но проживание в таких номерах вряд ли подойдет для родителей с маленькими детьми — рядом громыхает музыка в парке развлечений, а прямо под окнами до двух часов ночи шумит открытая дискотека. Утром «приятно» разбудят в громкоговоритель зазывали, предлагающие экскурсии и прочие развлечения. Поэтому для отдыхающих с детьми лучше выбирать номера с окнами во двор или чуть дальше от шумных мест.

Но есть достаточно комфортные отели, за номер с завтраком в которых нужно выложить около 3 тысяч гривен за сутки. В Скадовске есть три санатория. Неделя физиотерапевтических процедур в них стоит от 2 тысяч гривен. Особенной популярностью пользуются ванны с йодированной водой и подводным массажем, нормализующие работу всего организма.

В пик сезона, июле-августе, жилье лучше бронировать заранее, иначе возможности выбирать уже не будет. Особенно, стоит обратить внимание на время проведения фестиваля «Черноморские Игры», когда поток отдыхающих увеличивается в разы. Люди специально приезжают в Скадовск, чтобы посетить бесплатные концерты звезд-шоу-бизнеса. В этом году фестиваль посетили около 50 тысяч зрителей.

Несмотря на большой наплыв туристов, на пляжах места хватает всем. Можно бесплатно расположиться на своих подстилках или же оплатить шезлонг и зонт — от 100 гривен за день. Море летом почти всегда теплое, до 32 градусов. Но, увы, не всегда чистое. На берегу — горы водорослей, издающие неприятный запах, вода мутная, в море много медуз.

Выбор еды в Скадовске — также на любой кошелек. Есть недорогие столовые, где омлет из трех яиц с помидорами обойдется в 40 гривен, а комплексный обед — от 65 гривен. В кафе цены выше: в среднем за порцию борща просят 55−65 гривен, плов с мясом — примерно в такую же цену. Есть и несколько ресторанов, где за обычную овсянку на завтрак придется выложить 65 гривен. А чек за обед составит примерно 400 гривен.

Многообразен и фастфуд: повсюду готовят шаурму (75 гривен), за которой выстраиваются очереди, бургеры (60 гривен) и круассаны с разными наполнителями (от 25 гривен), овощи, мясо, рыба на гриле: небольшая дорада обойдется в 120−140 гривен, шашлык — 50 гривен за 100 грамм.

Вечером набережная наполняется огнями и музыкой, на открытых площадках играют музыканты, гремят танцевальными хитами ночные клубы. Отдыхающие толпами выходят на променад.

Убежать от шумихи и насладиться спокойным отдыхом можно на единственном и крупнейшем в Европе необитаемом острове Джарылгач, который называют украинскими Мальдивами. И в этом есть доля правды — вода у берегов насыщенного бирюзового цвета, чистейшая и прозрачная. Вокруг просторные пляжи с мелким белым песком. Добраться на остров можно на катере за 150 гривен или на корабле — за 200. За время пути, а это около часа, можно увидеть дельфинов.

«Мы с друзьями в прошлом году отдыхали в Скадовске и почти каждый отправлялись на остров. Здесь действительно райское место — никакого шума, суеты и очень красивое море, меняющее цвет. В этом году мы решили провести здесь несколько дней. Взяли с собой палатки, спальники, простую непортящуюся еду», — рассказала туристка из Киева Наталья. - Воду с собой везти не нужно. Здесь есть источник с питьевой водой, оборудованы места, где можно принять душ. Кроме того, можно купить и бутилированную воду. На пятачке, где швартуются корабли и катера, есть кафе со всем необходимым и едой — уха из местной морской рыбы, печеная картошка, овощи, мясо рыба на гриле. Но мы предпочитаем готовить сами. В этом есть определенная романтика и кайф, особенно если удается поймать рыбу самостоятельно.

Особая атмосфера на острове вечером, когда почти все возвращаются в город, остаются только «дикари» с палатками. Какой здесь красивый закат! Только ради этого стоит провести ночь на острове Джарылгач".

На упомянутом острове есть даже своя достопримечательность — старый маяк, спроектированный и изготовленный самим Александром Гюставом Эйфелем в 1902 году. Тем самым, чье имя носит знаменитая башня в центре Парижа.

Высота конструкции составляет 24,4 метра, видимость света составляла 14,8 миль (примерно 23,8 км). Маяк Эйфеля работал на острове до 1997 года, а после был выведен из эксплуатации. Рядом с ним был построен новый. Сейчас старый маяк находится в аварийном состоянии, конструкция поржавела и, кажется, вот-вот рухнет. Море постепенно «съедает» остров и уже подошло вплотную к строению.

Из Скадовска также можно отправиться в заповедник Аскания-Нова, который называют одним из чудес Украины, или на Кинбурнскую косу, расположенную в Николаевской области. Но это уже другая история.

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