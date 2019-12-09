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Пересмотра "Минска" не будет: у Путина заявили о жесткой позиции на переговорах в Париже
Россия не намерена пересматривать Минские договоренности и занимает жесткую позицию перед встречей «нормандской четверки», которая должна пройти в Париже.
Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на сотрудника, который занимался подготовкой к саммиту.
По его словам, Москва придерживается мнения о том, что если в Минских договоренностях речь идет о досрочных выборах в Донбассе, то их нельзя совмещать с очередными выборами на Украине.
Кроме того, желания каким-то образом адаптировать или редактировать ранее достигнутые договоренности у Кремля нет. При этом в России рассчитывают на то, что на безальтернативности соглашений будут настаивать также Франция и Германия.
Собеседник «Коммерсанта», который занимается украинским направлением, отметил, что Россию вполне удовлетворит развитие отношений с Киевом по грузинской модели. В этом случае конфликт разрешен не будет (как в случае с Абхазией и Южной Осетией), однако двусторонние связи будут сохранены, Россия и Украина будут сотрудничать в экономике и решать возникающие вопросы в специально придуманных форматах.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», саммит «нормандской четверки» (Украина, Франция, Германия и Россия) должен пройти 9 декабря этого года в Париже. На встрече будет обсуждаться вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, в частности, закон об особом статусе региона, срок действия которого истекает 31 декабря. Это будет первая официальная встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Накануне поездки в Париж во многих городах Украины прошли акции протеста с требованием к Зеленскому не капитулировать перед Россией и не пересекать «красные линии».
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