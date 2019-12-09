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Все плохо? Дочь Анастасии Заворотнюк закрывает свой бизнес
Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, о болезни которой недавно рассказывал российский шоумен-фрик Гоген Солнцев, приняла решение закрыть свой бинзес — бутик одежды в Москве.
Об этом девушка написала в своей Stories, пишут Яндекс-новости.
Агентство напоминает, что ранее со стороны казалось, будто бизнес Анны обречён на успех, ведь у юной предпринимательницы была большая аудитория потенциальных клиентов — на её аккаунт подписано больше 90 тыс. человек.
Кроме того, продаваемые Анной модели одежды нравились многим ее подписчикам, как, впрочем, и сама Анна. Также, вероятно, в продажах, как это не печально, сыграла болезнь ее мамы — многие заходили в Instagram девушки с надеждой узнать хоть какие-то новости о здоровье «прекраной няни».
Теперь же Анна на днях сделала неожиданное заявление о том, что больше не имеет никакого отношения к этому бизнесу.
Что стало причиной внезапного выхода Анны Заворотнюк из проекта, неизвестно. Некоторые фолловеры с тревогой делают различные предположения, вплоть до самых печальных, но все же надеются на лучшее.
Также пока нет ясности в том, чем будет дальше заниматься красавица Анна. Известно, что ранее она успешно окончила частную школу в Англии, получив образование модели и актрисы.
По неофициальной информации СМИ, после учебы в Англии дочь Анастасии Заворотнюк вернулась в Москву, поступила в Высшую школу при МГУ, однако так и не доучилась, поскольку была отчислена за прогулы.
Как известно, ранее знакомые Анастасии Заворотнюк рассказывали, что Анна была трудным подростком, и пока ей не исполнилось 18, женщина много натерпелась с дочерью.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вопреки словам известного российского певца, солиста группы «Дюна» Виктора Рыбина о тяжелом состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк, 48-летней «прекрасной няне» стало лучше. Согласно информации российских СМИ, артистке некоторое время назад была проведена операция и сейчас она проходит реабилитацию: плавает в бассейне, общается с близкими. Но теперь возникла проблема нехватки финансов: на лечение актрисы постоянно требуются огромные суммы денег.
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