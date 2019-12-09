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Украина

Нежданное потепление: синоптики порадовали прогнозом на начало недели

7:13 9 декабря 2019 346
погода
Инф. «ФАКТОВ»

День 9 декабря на большей части Украины будет теплым, с переменной облачностью, но без осадков. Дожди могут зацепить лишь Закарпатье. Ветер юго-западный, 5−10 метров в секунду. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Днем воздух прогреется до 5−6 градусов тепла в восточных областях, до 7−8 градусов в центре и на западе. В южных регионах к полудню возможны до 10° тепла.

Ближайшая ночь также будет сравнительно теплой, как для декабря. Заморозки ограничатся двумя градусами ниже нуля в восточных областях. В остальных регионах около 0°.

карта

Декабрьское потепление, по прогнозам, продлится до 11−12 декабря, после чего Украину снова ждет перемена погоды.

Какой будет погода в декабре, ждать ли морозов на новый год и стоит ли рассчитывать на снег в январе-феврале, «ФАКТЫ» выяснили у народных синоптиков. Также существуют народные приметы, обещающие снежную зиму.

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