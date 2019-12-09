Украина

Возле Офиса президента на Банковой разбили палатки и установили металлодетекторы: в сети показали свежие фото и видео

В Киеве на Банковой, возле Офиса президента, продолжается акция «Варта на Банковій», начавшаяся вечером в воскресенье, 8 декабря, которую организовали накануне визита президента Владимира Зеленского в Париж, где 9 декабря состоится встреча лидеров стран Нормандского формата.

В сеть выложили свежие фото с Банковой, где участники акции установили палатки, а правоохранители — металлодетекторы.

Как сообщают участники акции, ночь прошла спокойно. К 19−00 людей зовут на Банковую, чтобы онлайн наблюдать за тем, что будет происходить в Париже.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по подсчетам правоохранителей, в митинге на Майдане 8 декабря приняли участие около восьми тысяч граждан, еще около двух тысяч человек пришли вечером в воскресенье на Банковую к Офису президента.

Фото из Facebook со страничек «Баба і кіт», Романа Кулика и Михаила Макарука.

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