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Встреча Зеленского с Путиным в Париже: в Кремле раскрыли новые детали
В Кремле уточнили подробности предстоящей встречи президентов Украины и РФ в Париже. Ранее стало известно, что Владимир Зеленский намерен провести двусторонние переговоры с Владимиром Путиным на полях нормандского саммита. В график мероприятий саммита эта встреча не попала.
Странности в графике мероприятий нормандской встречи объяснил помощник Путина Юрий Ушаков, который также едет в Париж на переговоры. По словам Ушакова, Путин собирается поговорить с Зеленским уже после завершения встречи в «нормандском формате». Сколько будет длиться такая встреча, решат два президента. Именно из-за неопределенности со временем переговоры не вносились в график, хотя соглашение о диалоге тет-а-тет было достигнуто.
О том, какие вопросы будут обсуждать Путин и Зеленский, становится понятно, если изучить состав российской делегации. С собой в Париж Путин берет главу российского министерства энергетики Александра Новака и главу «Газпрома» Алексея Миллера, которые, очевидно, должны поднять газовую тему. Летит в Париж и помощник Путина Владислав Сурков, которого считают кремлевским куратором террористических «ДНР» и «ЛНР» на Донбассе.
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