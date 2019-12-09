23.56 / 23.81 26.01 / 26.40
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Встреча Зеленского с Путиным в Париже: в Кремле раскрыли новые детали

10:45 9 декабря 2019 899
зеленский и путин
Инф. «ФАКТОВ»

В Кремле уточнили подробности предстоящей встречи президентов Украины и РФ в Париже. Ранее стало известно, что Владимир Зеленский намерен провести двусторонние переговоры с Владимиром Путиным на полях нормандского саммита. В график мероприятий саммита эта встреча не попала.

Странности в графике мероприятий нормандской встречи объяснил помощник Путина Юрий Ушаков, который также едет в Париж на переговоры. По словам Ушакова, Путин собирается поговорить с Зеленским уже после завершения встречи в «нормандском формате». Сколько будет длиться такая встреча, решат два президента. Именно из-за неопределенности со временем переговоры не вносились в график, хотя соглашение о диалоге тет-а-тет было достигнуто.

О том, какие вопросы будут обсуждать Путин и Зеленский, становится понятно, если изучить состав российской делегации. С собой в Париж Путин берет главу российского министерства энергетики Александра Новака и главу «Газпрома» Алексея Миллера, которые, очевидно, должны поднять газовую тему. Летит в Париж и помощник Путина Владислав Сурков, которого считают кремлевским куратором террористических «ДНР» и «ЛНР» на Донбассе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Анджелина Джоли

Взялась за старое: Анджелина Джоли закрутила роман с актрисой на 12 лет младше нее (фото красотки)

Пенсия в Украине

Пенсия в Украине: возраст выхода на заслуженный отдых будет пересмотрен

Свобода слова Савика Шустера

Шоу Савика Шустера поймали на очевидной манипуляции: сеть обсуждает видео

Х-фактор судьи

"Больше такой фигни не будет": судья "Х-фактора" пришла в ярость из-за решения продюсеров шоу

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер