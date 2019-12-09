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Украина

«Какие уроды»: сеть возмутил концерт российского певца в Одессе в день траура по погибшим при пожаре в колледже

11:08 9 декабря 2019 579
Пожар в Одессе
Инф. «ФАКТОВ»

Украинский моряк Андрей Эйдер, который осенью 2018 года был захвачен россиянами вместе с экипажами катеров «Никополь» и «Бердянск, а также буксира «Яны Капу», а недавно вернулся в Украину в рамках обмена, обратил внимание на то, что 8 декабря, в день траура по погибшим в Одессе во время пожара, в городе выступал певец из России.

«Еще немного о менталитете людей из соседнего государства. В Одессе произошел пожар, унесший жизни 12 человек, еще 4 человека до сих пор не нашли. Я выражаю свои искренние соболезнования семьям погибших», — пишет моряк на своей страничке в соцсетях и рассказывает о выступлении «Моргенштерна»: «У меня возникают вопросы, почему оно приезжает в Украину? Почему оно собирает здесь стадионы, к тому же и во время траурных дней? Почему оно так высказывается? А самое главное — почему на его концерты до сих пор ходят?»

Под этим постом интернет-пользователи оставили немало негативных комментариев.

О том, что происходит в Одессе после трагедии, пишет и ранее работавшая советником главы и замглавы Одесской ОГА Зоя Казанджи. Она обращает внимание не только на увеселительные мероприятия, но и рассказывает о том, какие процессы происходят вокруг последствия пожара. «Городские власти, которые мы имеем несчастье иметь, запретили волонтерам помогать, заверив всех, что пострадавшие и их семьи имеют все, что нужно. Зато эта власть привела на место трагедии так называемых „своих“ волонтеров, позволив им находиться на месте трагедии, топтаться там и контролировать ситуацию. И это в то время, когда журналистам запретили выполнять свои профессиональные обязанности, не допуская к месту трагедии», — пишет Зоя Казанджи.

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Вместе с тем, по ее информации, городские власти предложили желающим перечислять деньги на бюджетный счет мэрии, которые затем будут направлены в специальный фонд. «Этот сбор был объявлен после того, как мэрия опубликовала сообщение об обеспечении всем необходимым пострадавших», — добавила Зоя Казанджи.

Эксклюзивный материал «Никто не просил ни сливок, ни сиропа»: «ФАКТЫ» разыскали парня, который раздавал бесплатный кофе на пожаре в Одессе" читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото управления ГосЧС в Одесской области.

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